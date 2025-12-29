İstanbul Valiliği uyardı: Yarın fırtınaya dikkat, hızı 75 kilometreyi bulabilir

Türkiye
Putin, Genelkurmay Başkanı ve komutanlarla harekat toplantısı yapıyor
İstanbul Valiliği, soğuk havanın hakim olduğu Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirterek uyarıda bulundu.Karada da etkili olacakValiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMeteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgar fırtına şeklinde etkili olacak
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgar fırtına şeklinde etkili olacak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
İstanbul Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen fırtınayla ilgili uyardı. Fırtınanın hızının zaman zaman saatte 75 kilometreyi bulabileceği belirtildi.
İstanbul Valiliği, soğuk havanın hakim olduğu Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirterek uyarıda bulundu.

Karada da etkili olacak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
