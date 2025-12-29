https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/istanbul-valiligi-uyardi-yarin-firtinaya-dikkat-hizi-75-kilometreyi-bulabilir-1102336040.html
İstanbul Valiliği uyardı: Yarın fırtınaya dikkat, hızı 75 kilometreyi bulabilir
İstanbul Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen fırtınayla ilgili uyardı. Fırtınanın hızının zaman zaman saatte 75 kilometreyi bulabileceği belirtildi. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, soğuk havanın hakim olduğu Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirterek uyarıda bulundu.Karada da etkili olacakValiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
