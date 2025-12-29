https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/ispanya-basini-duyurdu-fenerbahce-asensio-icin-kararini-verdi-1102311164.html
İspanya basını duyurdu: Fenerbahçe, Asensio için kararını verdi
29.12.2025
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ve Villarreal’in, Marco Asensio ile ilgilendiği öne sürülmüştü. İspanyol basını, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcu hakkındaki kararını duyurdu.İspanyol basınından AS’ın iddiasına göre Fenerbahçe, Marco Asensio’nun takımdan ayrılmasını hiçbir koşulda gündemine almıyor ve gelen her türlü teklife kapıyı kapatmış durumda.Haberde, Atletico Madrid ve Villarreal’in ilgisine dair haberlerin gündeme geldiği ancak iddiaya göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun yönetime sunduğu raporda Asensio’nun takımdan ayrılmaması gerektiğini özellikle vurguladığı ifade edildi.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıkan Marco Asensio’nun, söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atıp 5 asist yaptığı belirtildi. Transfermarkt'a göre Asensio'nun piyasa değeri 15 milyon euro.
