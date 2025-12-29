https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/hamas-sozcusu-ebu-ubeyde-hayatini-kaybetti-1102339313.html

Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar hayatını kaybetti

Hamas, resmi bir açıklama yaparak Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde ve hareketin eski lideri Muhammed Sinvar hayatını kaybettiğini bildirdi. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Hamas'ın İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve eski lideri Muhammed Sinvar'ın hayatını kaybettiği, bugün akşamüstü saatlerinde doğrulandı. Grubun sembol isimlerinden Ubeyde, Hamas’ın silahlı kanadı olan ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak görev yapıyordu.Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada Ubeyde ve Sinvar'ın öldüğü doğrulandı.Yazılı açıklama yapıldıHamas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, örgütün askeri kanadı ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın eski lideri Muhammed Sinvar ile askeri kanadın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldüğünü kaydetti.Hamas’ın askeri kanadı adına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, hareket tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “El-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Sinvar’ı… ve tugayların sözcüsü Ebu Ubeyde’yi yasla anıyoruz.”Ebu Ubeyde kimdir? Ebu Ubeyde, özellikle son üç yılda yayımladığı video ve yazılı mesajlarla uluslararası kamuoyunda tanınır hale geldi.

