https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/hamas-sozcusu-ebu-ubeyde-hayatini-kaybetti-1102339313.html
Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar hayatını kaybetti
Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hamas, resmi bir açıklama yaparak Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde ve hareketin eski lideri Muhammed Sinvar hayatını kaybettiğini bildirdi. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T17:26+0300
2025-12-29T17:26+0300
2025-12-29T18:04+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098956458_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4ba430c8625f517d2523b99faf8258b9.jpg
Hamas'ın İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve eski lideri Muhammed Sinvar'ın hayatını kaybettiği, bugün akşamüstü saatlerinde doğrulandı. Grubun sembol isimlerinden Ubeyde, Hamas’ın silahlı kanadı olan ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak görev yapıyordu.Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada Ubeyde ve Sinvar'ın öldüğü doğrulandı.Yazılı açıklama yapıldıHamas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, örgütün askeri kanadı ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın eski lideri Muhammed Sinvar ile askeri kanadın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldüğünü kaydetti.Hamas’ın askeri kanadı adına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, hareket tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “El-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Sinvar’ı… ve tugayların sözcüsü Ebu Ubeyde’yi yasla anıyoruz.”Ebu Ubeyde kimdir? Ebu Ubeyde, özellikle son üç yılda yayımladığı video ve yazılı mesajlarla uluslararası kamuoyunda tanınır hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231229/el-kassam-tugaylari-sozcusu-ebu-ubeyde-israile-yuzyilin-darbesini-vurduk-1079164327.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098956458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_25b20ed8fde6a0bf5bb595f3c89195a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hamas
Hamas doğruladı: Ebu Ubeyde ve Muhammed Sinvar hayatını kaybetti
17:26 29.12.2025 (güncellendi: 18:04 29.12.2025)
Hamas, resmi bir açıklama yaparak Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde ve hareketin eski lideri Muhammed Sinvar hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hamas'ın İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve eski lideri Muhammed Sinvar'ın hayatını kaybettiği, bugün akşamüstü saatlerinde doğrulandı.
Grubun sembol isimlerinden Ubeyde, Hamas’ın silahlı kanadı olan ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü olarak görev yapıyordu.
Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada Ubeyde ve Sinvar'ın öldüğü doğrulandı.
Hamas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, örgütün askeri kanadı ‘İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın eski lideri Muhammed Sinvar ile askeri kanadın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldüğünü kaydetti.
Hamas’ın askeri kanadı adına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, hareket tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “El-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Sinvar’ı… ve tugayların sözcüsü Ebu Ubeyde’yi yasla anıyoruz.”
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF)
eylül ayında önce bu isimlerin öldürüldüğü yönünde bir açıklama yapmıştı.
Ebu Ubeyde, özellikle son üç yılda yayımladığı video ve yazılı mesajlarla uluslararası kamuoyunda tanınır hale geldi.
İsrail tarafından aranan kişiler
arasında yer aldığı ve hedef listesinde bulunduğu biliniyor.