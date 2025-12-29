Güney Kore’de yolsuzluk iddiası: Eski First Lady’ye rüşvet suçlaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/guney-korede-yolsuzluk-iddiasi-eski-first-ladyye-rusvet-suclamasi-1102328526.html

Güney Koreli savcılar, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün eşi Kim Keon-hee’nin devlet işlerine yasa dışı şekilde müdahale ettiğini açıkladı. Soruşturmayı yürüten özel yetkili ekip, Kim’in 'perde arkasından devlet yönetimine yön verdiğini' belirtti.Açıklamaya göre Kim, çeşitli kişi ve gruplardan aldığı pahalı hediyeler karşılığında kamu görevleri ve siyasi atamalara müdahalelerde bulunduğu belirtildi.Lüks hediyeler ve yolsuzluk iddialarıSavcılık, Kim Keon-hee’nin toplamda yaklaşık 200 bin doları aşan rüşvet aldığı iddiasında bulundu. Bu hediyeler arasında pahalı çantalar, mücevherler, sanat eserleri ve lüks saatler yer aldı.Soruşturmada ayrıca Kim’in, dini bir yapıdan aldığı hediyeler ve borsa manipülasyonu iddiaları da mercek altına alındı. Yetkililer, bu sürecin “modern zamanların en dikkat çekici nüfuz ticareti örneklerinden biri” olarak değerlendirildiğini aktardı.Arka plan: Sıkıyönetim, siyasi kriz ve yolsuzluk iddialarıKim Keon-hee hakkındaki soruşturma, eşi eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün 2024’te ilan ettiği ve kısa sürede geri çekilen sıkıyönetim kararının ardından derinleşen siyasi krizle birlikte gündeme geldi. Yoon’un bu adımı ülkede büyük tepki toplarken, yönetimin yargı ve devlet kurumları üzerindeki etkisi tartışma konusu oldu. Savcılığa göre Kim, bu süreçte perde arkasından devlet işlerine müdahale etti ve nüfuzunu kişisel çıkar için kullandı.

