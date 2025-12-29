https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/guney-korede-yolsuzluk-iddiasi-eski-first-ladyye-rusvet-suclamasi-1102328526.html
Güney Kore’de yolsuzluk iddiası: Eski First Lady’ye rüşvet suçlaması
Güney Kore’de yolsuzluk iddiası: Eski First Lady’ye rüşvet suçlaması
Sputnik Türkiye
Güney Kore’de eski First Lady Kim Keon-hee hakkında, 200 bin doları aşan rüşvet aldığı ve devlet işlerine gizlice müdahale ettiği iddia edildi. Savcılar, altı... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T15:44+0300
2025-12-29T15:44+0300
2025-12-29T15:44+0300
dünya
yoon suk-yeol
güney kore
yolsuzluk
rüşvet
mahkeme
first lady
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102328169_0:70:1024:646_1920x0_80_0_0_eee51469fcb980fb2f50d15e78d0444d.jpg
Güney Koreli savcılar, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün eşi Kim Keon-hee’nin devlet işlerine yasa dışı şekilde müdahale ettiğini açıkladı. Soruşturmayı yürüten özel yetkili ekip, Kim’in 'perde arkasından devlet yönetimine yön verdiğini' belirtti.Açıklamaya göre Kim, çeşitli kişi ve gruplardan aldığı pahalı hediyeler karşılığında kamu görevleri ve siyasi atamalara müdahalelerde bulunduğu belirtildi.Lüks hediyeler ve yolsuzluk iddialarıSavcılık, Kim Keon-hee’nin toplamda yaklaşık 200 bin doları aşan rüşvet aldığı iddiasında bulundu. Bu hediyeler arasında pahalı çantalar, mücevherler, sanat eserleri ve lüks saatler yer aldı.Soruşturmada ayrıca Kim’in, dini bir yapıdan aldığı hediyeler ve borsa manipülasyonu iddiaları da mercek altına alındı. Yetkililer, bu sürecin “modern zamanların en dikkat çekici nüfuz ticareti örneklerinden biri” olarak değerlendirildiğini aktardı.Arka plan: Sıkıyönetim, siyasi kriz ve yolsuzluk iddialarıKim Keon-hee hakkındaki soruşturma, eşi eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün 2024’te ilan ettiği ve kısa sürede geri çekilen sıkıyönetim kararının ardından derinleşen siyasi krizle birlikte gündeme geldi. Yoon’un bu adımı ülkede büyük tepki toplarken, yönetimin yargı ve devlet kurumları üzerindeki etkisi tartışma konusu oldu. Savcılığa göre Kim, bu süreçte perde arkasından devlet işlerine müdahale etti ve nüfuzunu kişisel çıkar için kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/somaliden-sert-tepki-israilin-somaliland-karari-bolgesel-tehdit-1102305729.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102328169_36:0:988:714_1920x0_80_0_0_2b557f00170be53f3502f1898c3a2c54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yoon suk-yeol, güney kore, yolsuzluk, rüşvet, mahkeme, first lady
yoon suk-yeol, güney kore, yolsuzluk, rüşvet, mahkeme, first lady
Güney Kore’de yolsuzluk iddiası: Eski First Lady’ye rüşvet suçlaması
Güney Kore’de eski First Lady Kim Keon-hee hakkında, 200 bin doları aşan rüşvet aldığı ve devlet işlerine gizlice müdahale ettiği iddia edildi. Savcılar, altı aylık soruşturmanın ardından ağır suçlamaları kamuoyuna duyurdu.
Güney Koreli savcılar, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün eşi Kim Keon-hee’nin devlet işlerine yasa dışı şekilde müdahale ettiğini açıkladı. Soruşturmayı yürüten özel yetkili ekip, Kim’in 'perde arkasından devlet yönetimine yön verdiğini' belirtti.
Açıklamaya göre Kim, çeşitli kişi ve gruplardan aldığı pahalı hediyeler karşılığında kamu görevleri ve siyasi atamalara müdahalelerde bulunduğu belirtildi.
Lüks hediyeler ve yolsuzluk iddiaları
Savcılık, Kim Keon-hee’nin toplamda yaklaşık 200 bin doları aşan rüşvet aldığı iddiasında bulundu. Bu hediyeler arasında pahalı çantalar, mücevherler, sanat eserleri ve lüks saatler yer aldı.
Soruşturmada ayrıca Kim’in, dini bir yapıdan aldığı hediyeler ve borsa manipülasyonu iddiaları da mercek altına alındı. Yetkililer, bu sürecin “modern zamanların en dikkat çekici nüfuz ticareti örneklerinden biri” olarak değerlendirildiğini aktardı.
Arka plan: Sıkıyönetim, siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları
Kim Keon-hee hakkındaki soruşturma, eşi eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün 2024’te ilan ettiği ve kısa sürede geri çekilen sıkıyönetim kararının ardından derinleşen siyasi krizle birlikte gündeme geldi. Yoon’un bu adımı ülkede büyük tepki toplarken, yönetimin yargı ve devlet kurumları üzerindeki etkisi tartışma konusu oldu. Savcılığa göre Kim, bu süreçte perde arkasından devlet işlerine müdahale etti ve nüfuzunu kişisel çıkar için kullandı.