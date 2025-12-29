https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/altin-kritik-esikte-gumus-yine-rekor-seviyede-piyasada-acilis-fiyatlari-nasil-1102312756.html

Altın kritik eşikte, gümüş yine rekor seviyede: Piyasada açılış fiyatları nasıl?

Altın kritik eşikte, gümüş yine rekor seviyede: Piyasada açılış fiyatları nasıl?

Sputnik Türkiye

Değerli metalleri etkileyecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem finansal hem de jeopolitik gelişmeler değerli metallerde fiyat değişikliklerine neden... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T10:20+0300

2025-12-29T10:20+0300

2025-12-29T10:25+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

gümüş

gümüş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102315736_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_a163c572f245b91aa7fa7d25079d5add.png

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6 bin 200 liradan işlem görüyor.Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değerlenen gram altın, günü önceki kapanışından yüzde 1,3 artışla 6 bin 252 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle 6 bin 200 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 10 bin 278 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 952 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 1,2 artışla 4 bin 531 dolarda işlem gören altının onsu, yeni işlem gününde yüzde 1 düşüşle 4 bin 487 dolarda alıcı buluyor.Altının onsu, jeopolitik gerilimlerdeki nispeten iyileşmeyle güvenli liman talebinin zayıflaması ve yatırımcıların kar realizasyonu isteğinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geri çekildi.Analistler, dolar endeksinin güçlenmeye devam etmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişin altının fırsat maliyetini artırarak söz konusu geri çekilme eğilimini desteklediğini belirtti.Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.Gümüş fiyatları 29 AralıkGümüş, yıl sonu 84 dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaşanan kar satışları nedeniyle hafif gerilese de yeniden toparlanma gösterdi. Ons gümüş güne 79.21 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 75,08 dolar, en yüksek de 84,02 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 79,88 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş güne 109 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103 lira, en yüksek de 115 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 110 liradan alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/altinda-rekor-serisi-suruyor-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100191633.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, gümüş, gümüş