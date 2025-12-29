https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/firincilar-federasyonu-baskani-acikladi-yilbasinda-ekmege-zam-gelecek-mi--1102318534.html
Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı: Yılbaşında ekmeğe zam gelecek mi?
Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı: Yılbaşında ekmeğe zam gelecek mi?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, yeni yılda ekmeğe zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı.
Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı. Habertürk'ün haberine göre, Balcı, "2026 yılında 8'inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi
11:53 29.12.2025 (güncellendi: 12:00 29.12.2025)
