Ticaret Bakanlığı'ndan etiket denetimi açıklaması: İstanbul'da büyük bir zincir marketin 42 ürününde tespit edildi
Ticaret Bakanlığı 'fırsatçılığa karşı' karış karış, etiket etiket denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda İstanbul'da bir zincir marketin şubelerine... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız" açıklamasını yaparak Türkiye genelinde, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürdüğünü duyurdu.Kaplan sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı bir paylaşımla "Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır" değerlendirmelerinde bulundu.Asgari ücret artışını fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını ifade eden Kaplan vatandaşı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:
2025
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız" açıklamasını yaparak Türkiye genelinde, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürdüğünü duyurdu.
Kaplan sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı bir paylaşımla "Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır" değerlendirmelerinde bulundu.
Asgari ücret artışını fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını ifade eden Kaplan vatandaşı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:
"Öte yandan hakkıyla, hukukla ticaret yapan esnafımızı ve tüccarımızı da titizlikle gözetiyoruz. Aynı şekilde, dezenformatif içeriklerle, eski etiketler üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de asla geçit vermeyeceğimizi özellikle vurguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız."