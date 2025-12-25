https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/ticaret-bakanligindan-etiket-denetimi-aciklamasi-istanbulda-buyuk-bir-zincir-marketin-42-urununde-1102245813.html

Ticaret Bakanlığı'ndan etiket denetimi açıklaması: İstanbul'da büyük bir zincir marketin 42 ürününde tespit edildi

Ticaret Bakanlığı 'fırsatçılığa karşı' karış karış, etiket etiket denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda İstanbul'da bir zincir marketin şubelerine... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız" açıklamasını yaparak Türkiye genelinde, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürdüğünü duyurdu.Kaplan sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı bir paylaşımla "Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır" değerlendirmelerinde bulundu.Asgari ücret artışını fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını ifade eden Kaplan vatandaşı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

