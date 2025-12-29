https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/fatih-karagumrukun-yeni-hocasi-aciklandi-1102341584.html

Fatih Karagümrük'ün yeni hocası açıklandı

Fatih Karagümrük'ün yeni hocası açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic'in getirildiğini açıkladı. 29.12.2025

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'yla yollarını ayırdığını açıkladı. İstanbul temsilcisi, boşalan teknik direktörlük görevine daha önce Konyaspor’u da çalıştıran Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic’in getirildiğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, Stanojevic'le anlaşmaya varıldığı belirtilirken, deneyimli çalıştırıcının kariyerinde Partizan'la kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarına dikkat çekildi.

