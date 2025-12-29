Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/fatih-karagumrukun-yeni-hocasi-aciklandi-1102341584.html
Fatih Karagümrük'ün yeni hocası açıklandı
Fatih Karagümrük'ün yeni hocası açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic’in getirildiğini açıkladı. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T17:58+0300
2025-12-29T17:58+0300
spor
trendyol süper lig
fatih karagümrük spor
fatih karagümrük
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102341372_0:0:663:373_1920x0_80_0_0_412b222d3b0eea96b6c55914de47658d.jpg
Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'yla yollarını ayırdığını açıkladı. İstanbul temsilcisi, boşalan teknik direktörlük görevine daha önce Konyaspor’u da çalıştıran Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic’in getirildiğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, Stanojevic'le anlaşmaya varıldığı belirtilirken, deneyimli çalıştırıcının kariyerinde Partizan'la kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarına dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bassavciliktan-sadettin-saran-aciklamasi-1102337761.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102341372_37:0:626:442_1920x0_80_0_0_74e0067f1f2d274fa27bb37b087d44cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trendyol süper lig, fatih karagümrük spor, fatih karagümrük, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)
trendyol süper lig, fatih karagümrük spor, fatih karagümrük, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fatih Karagümrük'ün yeni hocası açıklandı

17:58 29.12.2025
© Fotoğraf : Fatih Karagümrük XFatih Karagümrük
Fatih Karagümrük - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© Fotoğraf : Fatih Karagümrük X
Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic’in getirildiğini açıkladı.
Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka'yla yollarını ayırdığını açıkladı.
İstanbul temsilcisi, boşalan teknik direktörlük görevine daha önce Konyaspor’u da çalıştıran Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic’in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Stanojevic'le anlaşmaya varıldığı belirtilirken, deneyimli çalıştırıcının kariyerinde Partizan'la kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarına dikkat çekildi.
Sadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
TÜRKİYE
Başsavcılıktan Sadettin Saran açıklaması
16:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала