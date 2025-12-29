https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bassavciliktan-sadettin-saran-aciklamasi-1102337761.html
Başsavcılıktan Sadettin Saran açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın özel bir laboratuvarda yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif çıktığına ilişkin haberlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir bilirkişi raporu olmadığını duyurdu.Soruşturma dosyasına ulaşan bir bilirkişi raporu yokHabertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Başsavcılık soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu olmadığını belirterek, “Soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolojik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir” denildi.Başsavcılıktan yapılan açıklama ise şöyle:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında; TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı “ şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."
16:43 29.12.2025 (güncellendi: 17:07 29.12.2025)
