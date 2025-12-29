https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/evdeki-gorunmez-tehlike-vucudunun-yuzde-25i-yandi-1102314928.html
Evdeki görünmez tehlike: Vücudunun yüzde 25'i yandı
29.12.2025
Olay, 26 Kasım gecesi İstanbul’da meydana geldi. Ailesiyle birlikte evde bulunan Cansu Yılmaz, rahatlamak amacıyla karnına koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu yaralandı. Bir anda vücudunda yoğun sıcaklık hissettiğini belirten genç, panikle kıyafetlerini çıkararak ailesiyle birlikte hastaneye başvurdu.İlk müdahalenin ardından Yılmaz, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, el ve kolunun bazı bölümleri ile karın ve sağ bacağında olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 25’inde yanıklar oluştuğu tespit edildi.'O anki acının tarifi yok'Yaklaşık iki haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Yılmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Yüzmeden gelmiştim, rahatlamak için biraz sıcak su torbası yapmak istedim. Yaptıktan sonra bacaklarımı ikiye katlayarak salonda ailemle oturuyordum.”Kucağında ani bir sıcaklık hissettiğini söyleyen Yılmaz, “Anne, babam, kız kardeşim de salondaydı, kucağımda bir sıcaklık hissettim, panikledim. Panik haliyle direkt eşyalarımı çıkarttım. Ailemle hastaneye gittik” dedi.Yılmaz, yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını belirterek, “O anki acıyı nasıl anlatabilirim bilemiyorum; hiçbir tarifi yok. Neredeyse panik atak, kalp krizi dedikleri olay gerçekleşecek dereceye gelmiştim” ifadelerini kullandı.
