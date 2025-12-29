Türkiye
BES'te kritik süre doluyor: 93 bin 618 lira almak için son 3 gün
BES’te kritik süre doluyor: 93 bin 618 lira almak için son 3 gün
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nde devlet katkısının üst sınırını almak isteyenler için süre daraldı. Aralık ayı sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları tutarın yüzde 30'u oranında ve en fazla 93 bin 618 lira devlet katkısı alabilecek.
Milyonlarca kişinin faydalandığı Bireysel Emeklilik Sistemi, her yıl olduğu gibi 2025’te de önemli bir avantaj sunuyor. Aralık ayı sonuna kadar katkı payı ödemesini tamamlayanlar, devlet katkısının üst limitini hak kazanabiliyor. Bu kapsamda süre dolmasına son 3 gün kaldı.Devlet katkısı yüzde 30 oranındaBES’i teşvik etmek amacıyla devlet, yatırılan her katkı payının yüzde 30’u kadar ek destek sağlıyor. Örneğin 1.000 lira yatırıldığında, 300 lira devlet katkısı ekleniyor ve birikim 1.300 liraya çıkıyor.Üst limit 93 bin 618 liraNTV'nin haberine göre, devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlandırılıyor. 2025’te brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olarak uygulanırken, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira katkı payı yatıranlar en yüksek devlet katkısı olan 93 bin 618 lirayı almaya hak kazanıyor.Eksik ödemesi olanlar tamamlayabiliyorMevcut BES’i bulunan ancak ödemesi üst limite ulaşmayanlar, kalan tutarı son 3 gün içinde yatırarak 93 bin 618 liralık devlet katkısını tamamlayabiliyor. BES’i olmayanlar ise sisteme yeni girip 312 bin 60 lira yatırarak bu katkıyı elde edebiliyor.Aile için BES’te toplam katkı artıyorBES, aile bireyleri adına da yapılabiliyor. 3 kişilik bir aile için üst limitten ödeme yapılması halinde toplam BES devlet katkısı 280 bin 854 liraya ulaşıyor.Tamamını yatırmak zorunlu değilÖdeme gücü sınırlı olanlar için tüm tutarı yatırma şartı bulunmuyor. Örneğin 100 bin lira katkı payı yatıran bir katılımcı, 30 bin lira devlet katkısından faydalanabiliyor.Nakit ve kredi kartı ayrıntısına dikkatÖdemelerde nakit tercih edenler katkı payını sorunsuz alabiliyor. Ancak yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle kredi kartıyla yapılan ödemelerde, valör süresi yüzünden tutarın sisteme geç düşmesi riski bulunuyor. Bu durumda devlet katkısından yararlanılamayabilir.
Abone ol
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nde devlet katkısının üst sınırını almak isteyenler için süre daraldı. Aralık ayı sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları tutarın yüzde 30’u oranında ve en fazla 93 bin 618 lira devlet katkısı alabilecek. Son tarih yaklaşırken ödeme yöntemi de önem taşıyor.
Milyonlarca kişinin faydalandığı Bireysel Emeklilik Sistemi, her yıl olduğu gibi 2025’te de önemli bir avantaj sunuyor. Aralık ayı sonuna kadar katkı payı ödemesini tamamlayanlar, devlet katkısının üst limitini hak kazanabiliyor. Bu kapsamda süre dolmasına son 3 gün kaldı.

Devlet katkısı yüzde 30 oranında

BES’i teşvik etmek amacıyla devlet, yatırılan her katkı payının yüzde 30’u kadar ek destek sağlıyor. Örneğin 1.000 lira yatırıldığında, 300 lira devlet katkısı ekleniyor ve birikim 1.300 liraya çıkıyor.

Üst limit 93 bin 618 lira

NTV'nin haberine göre, devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlandırılıyor. 2025’te brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olarak uygulanırken, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira katkı payı yatıranlar en yüksek devlet katkısı olan 93 bin 618 lirayı almaya hak kazanıyor.

Eksik ödemesi olanlar tamamlayabiliyor

Mevcut BES’i bulunan ancak ödemesi üst limite ulaşmayanlar, kalan tutarı son 3 gün içinde yatırarak 93 bin 618 liralık devlet katkısını tamamlayabiliyor. BES’i olmayanlar ise sisteme yeni girip 312 bin 60 lira yatırarak bu katkıyı elde edebiliyor.

Aile için BES’te toplam katkı artıyor

BES, aile bireyleri adına da yapılabiliyor. 3 kişilik bir aile için üst limitten ödeme yapılması halinde toplam BES devlet katkısı 280 bin 854 liraya ulaşıyor.

Tamamını yatırmak zorunlu değil

Ödeme gücü sınırlı olanlar için tüm tutarı yatırma şartı bulunmuyor. Örneğin 100 bin lira katkı payı yatıran bir katılımcı, 30 bin lira devlet katkısından faydalanabiliyor.

Nakit ve kredi kartı ayrıntısına dikkat

Ödemelerde nakit tercih edenler katkı payını sorunsuz alabiliyor. Ancak yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle kredi kartıyla yapılan ödemelerde, valör süresi yüzünden tutarın sisteme geç düşmesi riski bulunuyor. Bu durumda devlet katkısından yararlanılamayabilir.
