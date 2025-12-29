https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/beste-kritik-sure-doluyor-93-bin-618-lira-almak-icin-son-3-gun--1102312881.html
BES’te kritik süre doluyor: 93 bin 618 lira almak için son 3 gün
BES’te kritik süre doluyor: 93 bin 618 lira almak için son 3 gün
Sputnik Türkiye
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nde devlet katkısının üst sınırını almak isteyenler için süre daraldı. Aralık ayı sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T09:38+0300
2025-12-29T09:38+0300
2025-12-29T09:38+0300
ekonomi̇
bireysel emeklilik sistemi (bes)
bes
ödeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebc64d2a4c85a04222e3d2dc6c80c586.jpg
Milyonlarca kişinin faydalandığı Bireysel Emeklilik Sistemi, her yıl olduğu gibi 2025’te de önemli bir avantaj sunuyor. Aralık ayı sonuna kadar katkı payı ödemesini tamamlayanlar, devlet katkısının üst limitini hak kazanabiliyor. Bu kapsamda süre dolmasına son 3 gün kaldı.Devlet katkısı yüzde 30 oranındaBES’i teşvik etmek amacıyla devlet, yatırılan her katkı payının yüzde 30’u kadar ek destek sağlıyor. Örneğin 1.000 lira yatırıldığında, 300 lira devlet katkısı ekleniyor ve birikim 1.300 liraya çıkıyor.Üst limit 93 bin 618 liraNTV'nin haberine göre, devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlandırılıyor. 2025’te brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olarak uygulanırken, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira katkı payı yatıranlar en yüksek devlet katkısı olan 93 bin 618 lirayı almaya hak kazanıyor.Eksik ödemesi olanlar tamamlayabiliyorMevcut BES’i bulunan ancak ödemesi üst limite ulaşmayanlar, kalan tutarı son 3 gün içinde yatırarak 93 bin 618 liralık devlet katkısını tamamlayabiliyor. BES’i olmayanlar ise sisteme yeni girip 312 bin 60 lira yatırarak bu katkıyı elde edebiliyor.Aile için BES’te toplam katkı artıyorBES, aile bireyleri adına da yapılabiliyor. 3 kişilik bir aile için üst limitten ödeme yapılması halinde toplam BES devlet katkısı 280 bin 854 liraya ulaşıyor.Tamamını yatırmak zorunlu değilÖdeme gücü sınırlı olanlar için tüm tutarı yatırma şartı bulunmuyor. Örneğin 100 bin lira katkı payı yatıran bir katılımcı, 30 bin lira devlet katkısından faydalanabiliyor.Nakit ve kredi kartı ayrıntısına dikkatÖdemelerde nakit tercih edenler katkı payını sorunsuz alabiliyor. Ancak yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle kredi kartıyla yapılan ödemelerde, valör süresi yüzünden tutarın sisteme geç düşmesi riski bulunuyor. Bu durumda devlet katkısından yararlanılamayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/sigara-icene-24-bin-lazer-tutana-164-bin-lira-ceza-sivil-havacilikta-2026da-uygulanacak-idari-para-1102312507.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101735417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35fb0a1277b5216e92398bd12b836fc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bireysel emeklilik sistemi (bes), bes, ödeme
bireysel emeklilik sistemi (bes), bes, ödeme
BES’te kritik süre doluyor: 93 bin 618 lira almak için son 3 gün
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nde devlet katkısının üst sınırını almak isteyenler için süre daraldı. Aralık ayı sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları tutarın yüzde 30’u oranında ve en fazla 93 bin 618 lira devlet katkısı alabilecek. Son tarih yaklaşırken ödeme yöntemi de önem taşıyor.
Milyonlarca kişinin faydalandığı Bireysel Emeklilik Sistemi, her yıl olduğu gibi 2025’te de önemli bir avantaj sunuyor. Aralık ayı sonuna kadar katkı payı ödemesini tamamlayanlar, devlet katkısının üst limitini hak kazanabiliyor. Bu kapsamda süre dolmasına son 3 gün kaldı.
Devlet katkısı yüzde 30 oranında
BES’i teşvik etmek amacıyla devlet, yatırılan her katkı payının yüzde 30’u kadar ek destek sağlıyor. Örneğin 1.000 lira yatırıldığında, 300 lira devlet katkısı ekleniyor ve birikim 1.300 liraya çıkıyor.
Üst limit 93 bin 618 lira
NTV'nin haberine göre, devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlandırılıyor. 2025’te brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olarak uygulanırken, yıl boyunca toplam 312 bin 60 lira katkı payı yatıranlar en yüksek devlet katkısı olan 93 bin 618 lirayı almaya hak kazanıyor.
Eksik ödemesi olanlar tamamlayabiliyor
Mevcut BES’i bulunan ancak ödemesi üst limite ulaşmayanlar, kalan tutarı son 3 gün içinde yatırarak 93 bin 618 liralık devlet katkısını tamamlayabiliyor. BES’i olmayanlar ise sisteme yeni girip 312 bin 60 lira yatırarak bu katkıyı elde edebiliyor.
Aile için BES’te toplam katkı artıyor
BES, aile bireyleri adına da yapılabiliyor. 3 kişilik bir aile için üst limitten ödeme yapılması halinde toplam BES devlet katkısı 280 bin 854 liraya ulaşıyor.
Tamamını yatırmak zorunlu değil
Ödeme gücü sınırlı olanlar için tüm tutarı yatırma şartı bulunmuyor. Örneğin 100 bin lira katkı payı yatıran bir katılımcı, 30 bin lira devlet katkısından faydalanabiliyor.
Nakit ve kredi kartı ayrıntısına dikkat
Ödemelerde nakit tercih edenler katkı payını sorunsuz alabiliyor. Ancak yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle kredi kartıyla yapılan ödemelerde, valör süresi yüzünden tutarın sisteme geç düşmesi riski bulunuyor. Bu durumda devlet katkısından yararlanılamayabilir.