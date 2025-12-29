https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/etna-yanardaginin-kuzeydogu-krateri-28-yil-sonra-ilk-kez-faaliyete-gecti-1102341695.html

Etna Yanardağı'nın kuzeydoğu krateri 28 yıl sonra ilk kez faaliyete geçti

İtalya’daki Etna Yanardağı’nın kuzeydoğu krateri, yaklaşık 28 yıl sonra ilk kez güçlü bir patlamayla yeniden faaliyete geçti. 500 metreyi aşan lav fıskiyeleri, 10 kilometreyi geçen kül bulutu görüldü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Etna Gözlemevi’nin (INGV-OE) verilerine göre, kuzeydoğu kraterinde 27 Aralık 2025’te önce iki ayrı paroksismal patlama meydana geldi.Yaşanan patlamalarda lavlar 400-500 metre yüksekliğe ulaşırken, kül ve volkanik parçacıklardan oluşan patlama sütunu deniz seviyesinin 10 kilometre üzerine çıktı. Aynı süreçte, Etna’nın zirvesindeki Voragine Krateri’nin doğu yamacından Valle del Bove yönüne doğru kısa bir lav akışı da gözlendi.INGV-OE, bu faaliyetin Kuzeydoğu Krateri’nde 1998’den bu yana görülen ilk büyük patlama olduğunu vurguladı.Hareketlilik 24 Aralık’ta başladıYetkililere göre ilk işaretler 24 Aralık’ta ortaya çıktı. Volkan izleme ağları, yer sarsıntısı, yer deformasyonu ve infrasonik sinyallerde (insan kulağının duyamadığı düşük frekanslı ses dalgaları) belirgin artış kaydetti.2025’in en dikkat çekici Etna olayıEtna Yanardağı 2025 yılı boyunca üç farklı patlama evresi yaşamıştı: 8 Şubat-2 Mart, 15 Mart-19 Haziran ve 14 Ağustos-2 Eylül. Ancak Aralık ayındaki bu patlama dizisi, Kuzeydoğu Krateri’nde 28 yıl aradan sonra yaşanan ilk paroksismal faaliyet olması nedeniyle Etna için yılın en önemli volkanik olayı olarak değerlendiriliyor.

