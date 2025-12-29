Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/etna-yanardaginin-kuzeydogu-krateri-28-yil-sonra-ilk-kez-faaliyete-gecti-1102341695.html
Etna Yanardağı'nın kuzeydoğu krateri 28 yıl sonra ilk kez faaliyete geçti
Etna Yanardağı'nın kuzeydoğu krateri 28 yıl sonra ilk kez faaliyete geçti
Sputnik Türkiye
İtalya’daki Etna Yanardağı’nın kuzeydoğu krateri, yaklaşık 28 yıl sonra ilk kez güçlü bir patlamayla yeniden faaliyete geçti. 500 metreyi aşan lav fıskiyeleri, 10 kilometreyi geçen kül bulutu görüldü.
2025-12-29T18:00+0300
2025-12-29T18:00+0300
yaşam
etna yanardağı
volkan
aralık
barisan nasyonal (bn)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102338575_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c4d7aff1a1a79c694b92f8093eb387ef.jpg
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Etna Gözlemevi’nin (INGV-OE) verilerine göre, kuzeydoğu kraterinde 27 Aralık 2025’te önce iki ayrı paroksismal patlama meydana geldi.Yaşanan patlamalarda lavlar 400-500 metre yüksekliğe ulaşırken, kül ve volkanik parçacıklardan oluşan patlama sütunu deniz seviyesinin 10 kilometre üzerine çıktı. Aynı süreçte, Etna’nın zirvesindeki Voragine Krateri’nin doğu yamacından Valle del Bove yönüne doğru kısa bir lav akışı da gözlendi.INGV-OE, bu faaliyetin Kuzeydoğu Krateri’nde 1998’den bu yana görülen ilk büyük patlama olduğunu vurguladı.Hareketlilik 24 Aralık’ta başladıYetkililere göre ilk işaretler 24 Aralık’ta ortaya çıktı. Volkan izleme ağları, yer sarsıntısı, yer deformasyonu ve infrasonik sinyallerde (insan kulağının duyamadığı düşük frekanslı ses dalgaları) belirgin artış kaydetti.2025’in en dikkat çekici Etna olayıEtna Yanardağı 2025 yılı boyunca üç farklı patlama evresi yaşamıştı: 8 Şubat-2 Mart, 15 Mart-19 Haziran ve 14 Ağustos-2 Eylül. Ancak Aralık ayındaki bu patlama dizisi, Kuzeydoğu Krateri’nde 28 yıl aradan sonra yaşanan ilk paroksismal faaliyet olması nedeniyle Etna için yılın en önemli volkanik olayı olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bilim-insani-uyardi-volkanlar-izlenmiyor-dunya-bir-sonraki-buyuk-felakete-hazir-degil---1101361380.html
etna yanardağı
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102338575_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e3fd363edbd67e62fc7bd1750ced1b49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
etna, yanardağ, patlama, kuzeydoğu krateri, lavlar, görüntüler, etna yanardağı, volkan, volkanik patlama, volkan haberleri
etna, yanardağ, patlama, kuzeydoğu krateri, lavlar, görüntüler, etna yanardağı, volkan, volkanik patlama, volkan haberleri

Etna Yanardağı'nın kuzeydoğu krateri 28 yıl sonra ilk kez faaliyete geçti

18:00 29.12.2025
© Salvatore AllegraEtna Yanardağı’nda volkanik faaliyetler etkisini sürdürüyor
Etna Yanardağı’nda volkanik faaliyetler etkisini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© Salvatore Allegra
Abone ol
İtalya’daki Etna Yanardağı’nın kuzeydoğu krateri, yaklaşık 28 yıl sonra ilk kez güçlü bir patlamayla yeniden faaliyete geçti. 500 metreyi aşan lav fıskiyeleri, 10 kilometreyi geçen kül bulutu görüldü
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Etna Gözlemevi’nin (INGV-OE) verilerine göre, kuzeydoğu kraterinde 27 Aralık 2025’te önce iki ayrı paroksismal patlama meydana geldi.
Yaşanan patlamalarda lavlar 400-500 metre yüksekliğe ulaşırken, kül ve volkanik parçacıklardan oluşan patlama sütunu deniz seviyesinin 10 kilometre üzerine çıktı. Aynı süreçte, Etna’nın zirvesindeki Voragine Krateri’nin doğu yamacından Valle del Bove yönüne doğru kısa bir lav akışı da gözlendi.
© Salvatore AllegraEtna Yanardağı’nda volkanik faaliyetler etkisini sürdürüyor
Etna Yanardağı’nda volkanik faaliyetler etkisini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
Etna Yanardağı’nda volkanik faaliyetler etkisini sürdürüyor
© Salvatore Allegra
INGV-OE, bu faaliyetin Kuzeydoğu Krateri’nde 1998’den bu yana görülen ilk büyük patlama olduğunu vurguladı.

Hareketlilik 24 Aralık’ta başladı

Yetkililere göre ilk işaretler 24 Aralık’ta ortaya çıktı. Volkan izleme ağları, yer sarsıntısı, yer deformasyonu ve infrasonik sinyallerde (insan kulağının duyamadığı düşük frekanslı ses dalgaları) belirgin artış kaydetti.
25-26 Aralık gecesinde Bocca Nuova içindeki BN-2 bacasında strombolian patlamalar yoğunlaştı. Aynı saatlerde Kuzeydoğu Krateri’nden gelen kızıllık, bulutların arasından fark edildi.

2025’in en dikkat çekici Etna olayı

Etna Yanardağı 2025 yılı boyunca üç farklı patlama evresi yaşamıştı: 8 Şubat-2 Mart, 15 Mart-19 Haziran ve 14 Ağustos-2 Eylül.
Ancak Aralık ayındaki bu patlama dizisi, Kuzeydoğu Krateri’nde 28 yıl aradan sonra yaşanan ilk paroksismal faaliyet olması nedeniyle Etna için yılın en önemli volkanik olayı olarak değerlendiriliyor.
İzlanda'da bir yanardağ lav ve kül püskürttü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
YAŞAM
Bilim insanı uyardı: Volkanlar izlenmiyor, Dünya bir sonraki büyük felakete hazır değil
27 Kasım, 18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала