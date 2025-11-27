https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bilim-insani-uyardi-volkanlar-izlenmiyor-dunya-bir-sonraki-buyuk-felakete-hazir-degil---1101361380.html

Bilim insanı uyardı: Volkanlar izlenmiyor, Dünya bir sonraki büyük felakete hazır değil

Etiyopya’daki yaklaşık 12 bin yıl sonra yeniden faaliyete geçen volkanın patlaması, volkan bilimi uzmanı Cassidy’e göre dünyanın benzer bir olaya ‘hatta daha büyük bir felakete’ kesinlikle hazırlıklı olmadığını ortaya koyuyor.

Volkan bilimi uzmanı Mike Cassidy, yalnızca birkaç aktif volkana odaklanılırken, ‘sessiz’ bir volkanın küresel çapta yıkıcı bir olaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uzman, Hayli Gubbi adlı volkanın 23 Kasım’da 11 bin 700 yıl sonra ilk kez patladığını ve bunun Holosen dönemindeki ilk aktivitesi olduğunu belirtti. Patlamanın, yaklaşık 14 bin metre yüksekliğe ulaşan dev bir kül bulutu oluşturduğu ve bulutun kuzeydoğuya sürüklenerek Hindistan’ın kuzeyine kadar ulaştığı aktarıldı. 'Gizli volkanlar daha tehlikeli’ Cassidy, dünya genelinde çok az sayıda volkanın düzenli izleme sistemine sahip olduğuna dikkat çekerek şu tespiti yaptı: Yarısından azı izleniyor Cassidy, bilimsel ilgideki dengesizliği şu çarpıcı örnekle anlattı: Uzman, yalnızca popüler volkanlara odaklanmanın 'tehlikeli bir alışkanlık' oluşturduğunu vurguladı. Ani ve büyük patlamaların kıtlık, salgın hastalıklar ve toplumsal çalkantıları tetikleyebileceğini, Buna rağmen 'hala küresel ölçekte bir erken uyarı ve yönetim sisteminin bulunmadığını' söyledi. ‘Bir sonraki sessiz volkandan gelecek’ Cassidy’nin analizine göre büyük volkanik patlamaların yüzde 75’i, en az 100 yıldır sessiz olan volkanlardan geliyor. Uzman, dünyanın bir sonraki felakete hazırlıksız yakalanmaması için ‘tepki vermek yerine önleyici adımlar’ atılması gerektiğini söyledi.

