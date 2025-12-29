https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/endonezyada-huzurevi-faciasi-yanginda-16-kisi-hayatini-kaybetti-1102329253.html

Endonezya’da huzurevi faciası: Yangında 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın Kuzey Sulawesi bölgesinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T15:44+0300

2025-12-29T15:44+0300

2025-12-29T15:45+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103802/25/1038022552_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_4cb3c8a895e57bb41f99b0bd0fed230e.jpg

Yangın, pazar akşamı saat 20.30 sularında Manado kentindeki tek katlı huzurevinde, sakinlerin uyuduğu sırada çıktı. Görgü tanıklarının dumanı fark etmesi üzerine ekipler olay yerine çağrıldı. Bölge sakinlerinin bazı yaşlıları binadan çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.Polis sözcüsü Alamsyah Hasibuan, “Şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. 15 kişi yanarak hayatını kaybetti, bir kişinin ise bedeni zarar görmedi” açıklamasında bulundu.Saatler süren müdahale Yangına altı itfaiye aracıyla müdahale edildiği ve alevlerin yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınabildiği bildirildi. Olayda yaralanan 15 kişinin Manado’daki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti yapılmak üzere polis hastanesine götürüldü. İlk değerlendirmelerde yangının elektrik kaynaklı olabileceği ifade edildi ancak yetkililer, kesin nedenin araştırıldığını açıkladı.

2025

