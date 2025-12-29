https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/endonezyada-huzurevi-faciasi-yanginda-16-kisi-hayatini-kaybetti-1102329253.html
Endonezya’da huzurevi faciası: Yangında 16 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’da huzurevi faciası: Yangında 16 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Kuzey Sulawesi bölgesinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T15:44+0300
2025-12-29T15:44+0300
2025-12-29T15:45+0300
dünya
endonezya
yangın
i̇tfaiye
ölü
yaralı
yaşlı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103802/25/1038022552_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_4cb3c8a895e57bb41f99b0bd0fed230e.jpg
Yangın, pazar akşamı saat 20.30 sularında Manado kentindeki tek katlı huzurevinde, sakinlerin uyuduğu sırada çıktı. Görgü tanıklarının dumanı fark etmesi üzerine ekipler olay yerine çağrıldı. Bölge sakinlerinin bazı yaşlıları binadan çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.Polis sözcüsü Alamsyah Hasibuan, “Şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. 15 kişi yanarak hayatını kaybetti, bir kişinin ise bedeni zarar görmedi” açıklamasında bulundu.Saatler süren müdahale Yangına altı itfaiye aracıyla müdahale edildiği ve alevlerin yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınabildiği bildirildi. Olayda yaralanan 15 kişinin Manado’daki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti yapılmak üzere polis hastanesine götürüldü. İlk değerlendirmelerde yangının elektrik kaynaklı olabileceği ifade edildi ancak yetkililer, kesin nedenin araştırıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/kremlin-putin-ve-trump-yakinda-bir-telefon-gorusmesi-daha-yapacak-1102326139.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103802/25/1038022552_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_f387af7bd8aa68a2cacaa5acb9700b27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
endonezya, yangın, i̇tfaiye, ölü, yaralı, yaşlı
endonezya, yangın, i̇tfaiye, ölü, yaralı, yaşlı
Endonezya’da huzurevi faciası: Yangında 16 kişi hayatını kaybetti
15:44 29.12.2025 (güncellendi: 15:45 29.12.2025)
Endonezya’nın Kuzey Sulawesi bölgesinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevredekiler alevler arasında kalanları kurtarmaya çalıştı.
Yangın, pazar akşamı saat 20.30 sularında Manado kentindeki tek katlı huzurevinde, sakinlerin uyuduğu sırada çıktı. Görgü tanıklarının dumanı fark etmesi üzerine ekipler olay yerine çağrıldı. Bölge sakinlerinin bazı yaşlıları binadan çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.
Polis sözcüsü Alamsyah Hasibuan, “Şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. 15 kişi yanarak hayatını kaybetti, bir kişinin ise bedeni zarar görmedi” açıklamasında bulundu.
Yangına altı itfaiye aracıyla müdahale edildiği ve alevlerin yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınabildiği bildirildi. Olayda yaralanan 15 kişinin Manado’daki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti yapılmak üzere polis hastanesine götürüldü. İlk değerlendirmelerde yangının elektrik kaynaklı olabileceği ifade edildi ancak yetkililer, kesin nedenin araştırıldığını açıkladı.