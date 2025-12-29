Türkiye
Putin, Genelkurmay Başkanı ve komutanlarla harekat toplantısı yapıyor
Endonezya’da huzurevi faciası: Yangında 16 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın Kuzey Sulawesi bölgesinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
15:44 29.12.2025 (güncellendi: 15:45 29.12.2025)
Endonezya’nın Kuzey Sulawesi bölgesinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevredekiler alevler arasında kalanları kurtarmaya çalıştı.
Yangın, pazar akşamı saat 20.30 sularında Manado kentindeki tek katlı huzurevinde, sakinlerin uyuduğu sırada çıktı. Görgü tanıklarının dumanı fark etmesi üzerine ekipler olay yerine çağrıldı. Bölge sakinlerinin bazı yaşlıları binadan çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.
Polis sözcüsü Alamsyah Hasibuan, “Şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. 15 kişi yanarak hayatını kaybetti, bir kişinin ise bedeni zarar görmedi” açıklamasında bulundu.

Saatler süren müdahale

Yangına altı itfaiye aracıyla müdahale edildiği ve alevlerin yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınabildiği bildirildi. Olayda yaralanan 15 kişinin Manado’daki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti yapılmak üzere polis hastanesine götürüldü. İlk değerlendirmelerde yangının elektrik kaynaklı olabileceği ifade edildi ancak yetkililer, kesin nedenin araştırıldığını açıkladı.
