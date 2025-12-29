https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cumhurbaskani-erdogandan-bassagligi-mesaji-mucadelemizi-sinirlarimiz-icinde-ve-otesinde-devam-1102326874.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı: 'Mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde devam ettireceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı: 'Mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde devam ettireceğiz'
Yalova'da bugün sabaha karşı terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
Yalova'da bugün sabaha karşı terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonda 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
"Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."