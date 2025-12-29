https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cumhurbaskani-erdogan-kuveyt-veliaht-prensi-ve-nijer-cumhurbaskani-ile-ayri-ayri-telefon-gorusmesi-1102346237.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ve Nijer Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ve Nijer Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kuveyt Veliaht Prensi el-Sabah ardından Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefonda görüştü. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T20:08+0300
2025-12-29T20:08+0300
2025-12-29T20:18+0300
kuveyt
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
gazze
türkiye
dünya
nijer
haberler
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101825640_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_278fcf76d5b007a3fc9e7c6c3312e322.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile telefonda görüştü.Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka telefon görüşmesine dair bilgi paylaştı.Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye’nin her alanda Nijer’in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti. İletişim Başkanlığı'na göre Erdoğan iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cinden-israile-somaliland-tepkisi-somalinin-toprak-butunlugu-tartisma-konusu-olamaz-1102342119.html
kuveyt
gazze
nijer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101825640_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a8f95e00d147e84fbced177ff77e175f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuveyt, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, gazze, türkiye, nijer, haberler, recep tayyip erdoğan
kuveyt, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, gazze, türkiye, nijer, haberler, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ve Nijer Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:08 29.12.2025 (güncellendi: 20:18 29.12.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kuveyt Veliaht Prensi el-Sabah ardından Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile telefonda görüştü.
Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.
Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka telefon görüşmesine dair bilgi paylaştı.
Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye’nin her alanda Nijer’in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.
İletişim Başkanlığı'na göre Erdoğan iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.