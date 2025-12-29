https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cumhurbaskani-erdogan-kuveyt-veliaht-prensi-ve-nijer-cumhurbaskani-ile-ayri-ayri-telefon-gorusmesi-1102346237.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ve Nijer Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kuveyt Veliaht Prensi el-Sabah ardından Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefonda görüştü. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile telefonda görüştü.Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka telefon görüşmesine dair bilgi paylaştı.Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye’nin her alanda Nijer’in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti. İletişim Başkanlığı'na göre Erdoğan iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

