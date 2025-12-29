https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cinden-israile-somaliland-tepkisi-somalinin-toprak-butunlugu-tartisma-konusu-olamaz-1102342119.html
Çin'den İsrail'e Somaliland tepkisi: Somali’nin toprak bütünlüğü tartışma konusu olamaz
Sputnik Türkiye
2025-12-29T18:27+0300
2025-12-29T18:27+0300
2025-12-29T18:27+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_587ecc05a094d53da743f4df3787c429.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d135599e536c8324109f9dc7c1cea3f.jpg
Çin, Somaliland’ın İsrail tarafından tanınmasına tepki göstererek Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı. Husiler de yaptıkları açıklamada Somali topraklarındaki herhangi bir İsrail varlığını askeri hedef olarak göreceklerini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 29 aralıkta yaptığı açıklamada, Somali’nin bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı olduklarını söyledi. Lin, “Hiçbir ülke kendi çıkarları için başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeli ya da ayrılıkçı hareketleri desteklememelidir” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Somaliland yönetimine de çağrıda bulunularak, 'ayrılıkçı faaliyetlere ve dış güçlerle iş birliğine son verilmesi' istendi.
İsrail’in kararı tepki çekti
İsrail’in 26 Aralık’ta Somaliland’ı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Çin'in tepkisini çeken gelişmeler arasında yer aldı. İsrail, bu adımla Somaliland ile tarım, sağlık, teknoloji ve ekonomi alanlarında iş birliği hedeflediğini duyurmuştu.
Husilerin lideri Abdul Malik el-Husi, yaptığı açıklamada İsrail’in Somaliland’ı tanımasını kınadıklarını belirtti. El-Husi, bu adımın bölge güvenliğini tehdit ettiğini savunarak, “İsrail’in Somali’deki her türlü varlığı güçlerimiz için askeri hedef olacaktır” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, İsrail’in bu adımla Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki güvenliği tehlikeye attığı öne sürüldü.
'Somali halkının yanındayız'
El-Husi, Husilerin Somali halkını desteklemek için tüm imkanları kullanacağını söyledi. Ayrıca Arap ve İslam dünyasına çağrıda bulunarak, 'İsrail’in Somali’nin egemenliğini ihlal etmesine karşı somut adımlar atılması gerektiğini' dile getirdi.