Çin’den büyük tatbikat: Tayvan'da 'alarm' durumu
Çin’den büyük tatbikat: Tayvan'da 'alarm' durumu
Çin ordusu, Tayvan çevresinde kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı geniş çaplı tatbikat başlattı. Tayvan yönetimi ise olası bir saldırıya karşı... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
Çin’den büyük tatbikat: Tayvan'da 'alarm' durumu

16:39 29.12.2025
© Fotoğraf : China's People's Liberation Army Arşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© Fotoğraf : China's People's Liberation Army
Abone ol
Çin ordusu, Tayvan çevresinde kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı geniş çaplı tatbikat başlattı. Tayvan yönetimi ise olası bir saldırıya karşı birliklerini alarma geçirdiğini duyurdu.
Çin ordusunun, 'Adalet Görevi 2025' adı verilen tatbikat kapsamında Tayvan çevresinde kara birlikleri, donanma, hava kuvvetleri ve topçu unsurlarını harekete geçirdiği bildirildi. Çin’in Doğu Cephe Komutanlığı, tatbikatlarda gerçek mühimmat kullanımının da yer alacağını açıkladı.
Tatbikatla birlikte Tayvan çevresinde belirlenen beş bölgede deniz ve hava sahası kısıtlamaları uygulanacağı aktarıldı. Bunun, 2022’den bu yana Tayvan çevresindeki altıncı büyük askeri tatbikat olduğu belirtildi.

'Ayrılıkçılara ve dış müdahaleye uyarı'

Çin ordusu sözcüsü Shi Yi’nin, tatbikatların “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere ciddi bir uyarı” niteliği taşıdığını söylediği aktarıldı. Açıklamalarda, savaş uçakları, bombardıman uçakları, insansız hava araçları ve uzun menzilli roketlerin kullanıldığı belirtildi.
Çin devlet medyası, tatbikatların Tayvan’ın kuzey ve güneyindeki stratejik limanların kuşatılmasına odaklandığını bildirdi.

Tayvan: Ordu yüksek alarm seviyesinde

Tayvan yönetimi, tatbikatları sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Çin’e 'bölgesel barışı zedelememesi' çağrısı yapıldığı aktarıldı.
Tayvan Savunma Bakanlığı ise son 24 saatte Çin’e ait askeri uçak ve gemilerin ada çevresinde faaliyet gösterdiğini duyurdu. Bakanlık, ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğunu açıkladı.
