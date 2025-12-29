Çin’den büyük tatbikat: Tayvan'da 'alarm' durumu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cinden-buyuk-tatbikat-tayvanda-alarm-durumu-1102336437.html
Çin ordusunun, 'Adalet Görevi 2025' adı verilen tatbikat kapsamında Tayvan çevresinde kara birlikleri, donanma, hava kuvvetleri ve topçu unsurlarını harekete geçirdiği bildirildi. Çin’in Doğu Cephe Komutanlığı, tatbikatlarda gerçek mühimmat kullanımının da yer alacağını açıkladı.Tatbikatla birlikte Tayvan çevresinde belirlenen beş bölgede deniz ve hava sahası kısıtlamaları uygulanacağı aktarıldı. Bunun, 2022’den bu yana Tayvan çevresindeki altıncı büyük askeri tatbikat olduğu belirtildi.'Ayrılıkçılara ve dış müdahaleye uyarı'Çin ordusu sözcüsü Shi Yi’nin, tatbikatların “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere ciddi bir uyarı” niteliği taşıdığını söylediği aktarıldı. Açıklamalarda, savaş uçakları, bombardıman uçakları, insansız hava araçları ve uzun menzilli roketlerin kullanıldığı belirtildi.Çin devlet medyası, tatbikatların Tayvan’ın kuzey ve güneyindeki stratejik limanların kuşatılmasına odaklandığını bildirdi.Tayvan: Ordu yüksek alarm seviyesindeTayvan yönetimi, tatbikatları sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Çin’e 'bölgesel barışı zedelememesi' çağrısı yapıldığı aktarıldı.Tayvan Savunma Bakanlığı ise son 24 saatte Çin’e ait askeri uçak ve gemilerin ada çevresinde faaliyet gösterdiğini duyurdu. Bakanlık, ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğunu açıkladı.
Çin ordusunun, 'Adalet Görevi 2025' adı verilen tatbikat kapsamında Tayvan çevresinde kara birlikleri, donanma, hava kuvvetleri ve topçu unsurlarını harekete geçirdiği bildirildi. Çin’in Doğu Cephe Komutanlığı, tatbikatlarda gerçek mühimmat kullanımının da yer alacağını açıkladı.
Tatbikatla birlikte Tayvan çevresinde belirlenen beş bölgede deniz ve hava sahası kısıtlamaları uygulanacağı aktarıldı. Bunun, 2022’den bu yana Tayvan çevresindeki altıncı büyük askeri tatbikat olduğu belirtildi.
'Ayrılıkçılara ve dış müdahaleye uyarı'
Çin ordusu sözcüsü Shi Yi’nin, tatbikatların “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere ciddi bir uyarı” niteliği taşıdığını söylediği aktarıldı. Açıklamalarda, savaş uçakları, bombardıman uçakları, insansız hava araçları ve uzun menzilli roketlerin kullanıldığı belirtildi.
Çin devlet medyası, tatbikatların Tayvan’ın kuzey ve güneyindeki stratejik limanların kuşatılmasına odaklandığını bildirdi.
Tayvan: Ordu yüksek alarm seviyesinde
Tayvan yönetimi, tatbikatları sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Çin’e 'bölgesel barışı zedelememesi' çağrısı yapıldığı aktarıldı.
Tayvan Savunma Bakanlığı ise son 24 saatte Çin’e ait askeri uçak ve gemilerin ada çevresinde faaliyet gösterdiğini duyurdu. Bakanlık, ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğunu açıkladı.