https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cinden-buyuk-tatbikat-tayvanda-alarm-durumu-1102336437.html

Çin’den büyük tatbikat: Tayvan'da 'alarm' durumu

Çin’den büyük tatbikat: Tayvan'da 'alarm' durumu

Sputnik Türkiye

Çin ordusu, Tayvan çevresinde kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı geniş çaplı tatbikat başlattı. Tayvan yönetimi ise olası bir saldırıya karşı... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T16:39+0300

2025-12-29T16:39+0300

2025-12-29T16:39+0300

dünya

tayvan

çin

çin ordusu

tatbikat

çin savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102336384_0:53:998:614_1920x0_80_0_0_4696e35f1ca376d6e700fceb2531744a.png

Çin ordusunun, 'Adalet Görevi 2025' adı verilen tatbikat kapsamında Tayvan çevresinde kara birlikleri, donanma, hava kuvvetleri ve topçu unsurlarını harekete geçirdiği bildirildi. Çin’in Doğu Cephe Komutanlığı, tatbikatlarda gerçek mühimmat kullanımının da yer alacağını açıkladı.Tatbikatla birlikte Tayvan çevresinde belirlenen beş bölgede deniz ve hava sahası kısıtlamaları uygulanacağı aktarıldı. Bunun, 2022’den bu yana Tayvan çevresindeki altıncı büyük askeri tatbikat olduğu belirtildi.'Ayrılıkçılara ve dış müdahaleye uyarı'Çin ordusu sözcüsü Shi Yi’nin, tatbikatların “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere ciddi bir uyarı” niteliği taşıdığını söylediği aktarıldı. Açıklamalarda, savaş uçakları, bombardıman uçakları, insansız hava araçları ve uzun menzilli roketlerin kullanıldığı belirtildi.Çin devlet medyası, tatbikatların Tayvan’ın kuzey ve güneyindeki stratejik limanların kuşatılmasına odaklandığını bildirdi.Tayvan: Ordu yüksek alarm seviyesindeTayvan yönetimi, tatbikatları sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Çin’e 'bölgesel barışı zedelememesi' çağrısı yapıldığı aktarıldı.Tayvan Savunma Bakanlığı ise son 24 saatte Çin’e ait askeri uçak ve gemilerin ada çevresinde faaliyet gösterdiğini duyurdu. Bakanlık, ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/guney-korede-yolsuzluk-iddiasi-eski-first-ladyye-rusvet-suclamasi-1102328526.html

tayvan

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayvan, çin, çin ordusu, tatbikat, çin savunma bakanlığı