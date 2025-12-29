https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/borsa-istanbulda-yilbasi-duzenlemesi-takas-tarihleri-degisti-1102316383.html

Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Takas tarihleri değişti

Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Takas tarihleri değişti

Borsa İstanbul'da 1 Ocak yılbaşı tatili nedeniyle takas işlemlerinin tarihleri değişti.

1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul’da takas süreçlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için yeni takvim duyuruldu.Pay piyasasında yeni takas tarihleriPay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü yapılacak. 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü tamamlanacak. 1 Ocak Perşembe günü borsada işlem yapılmayacak.VİOP’ta takas ve teslimatlar ertelendiVİOP’ta endeks ve pay vadeli kontratlar için 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimatlar, 5 Ocak 2026’da yapılacak.

