EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Takas tarihleri değişti
Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Takas tarihleri değişti
Borsa İstanbul'da 1 Ocak yılbaşı tatili nedeniyle takas işlemlerinin tarihleri değişti. Pay piyasasında yarın yapılacak işlemlerin takası 2 Ocak Cuma, 31 Aralık tarihli işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
işlem
1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul’da takas süreçlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için yeni takvim duyuruldu.Pay piyasasında yeni takas tarihleriPay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü yapılacak. 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü tamamlanacak. 1 Ocak Perşembe günü borsada işlem yapılmayacak.VİOP’ta takas ve teslimatlar ertelendiVİOP’ta endeks ve pay vadeli kontratlar için 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimatlar, 5 Ocak 2026’da yapılacak.
10:44 29.12.2025 (güncellendi: 10:49 29.12.2025)
Borsa İstanbul’da 1 Ocak yılbaşı tatili nedeniyle takas işlemlerinin tarihleri değişti. Pay piyasasında yarın yapılacak işlemlerin takası 2 Ocak Cuma, 31 Aralık tarihli işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul’da takas süreçlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için yeni takvim duyuruldu.

Pay piyasasında yeni takas tarihleri

Pay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü yapılacak. 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü tamamlanacak. 1 Ocak Perşembe günü borsada işlem yapılmayacak.

VİOP’ta takas ve teslimatlar ertelendi

VİOP’ta endeks ve pay vadeli kontratlar için 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimatlar, 5 Ocak 2026’da yapılacak.
EKONOMİ
Altın kritik eşikte, gümüş yine rekor seviyede: Piyasada açılış fiyatları nasıl?
10:20
