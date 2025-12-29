https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/borsa-istanbulda-yilbasi-duzenlemesi-takas-tarihleri-degisti-1102316383.html
Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Takas tarihleri değişti
Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Takas tarihleri değişti
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da 1 Ocak yılbaşı tatili nedeniyle takas işlemlerinin tarihleri değişti. Pay piyasasında yarın yapılacak işlemlerin takası 2 Ocak Cuma, 31... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T10:44+0300
2025-12-29T10:44+0300
2025-12-29T10:49+0300
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
işlem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8a32620810761dd5ce93ae2fc6255c50.jpg
1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul’da takas süreçlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için yeni takvim duyuruldu.Pay piyasasında yeni takas tarihleriPay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü yapılacak. 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü tamamlanacak. 1 Ocak Perşembe günü borsada işlem yapılmayacak.VİOP’ta takas ve teslimatlar ertelendiVİOP’ta endeks ve pay vadeli kontratlar için 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimatlar, 5 Ocak 2026’da yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/altin-kritik-esikte-gumus-yine-rekor-seviyede-piyasada-acilis-fiyatlari-nasil-1102312756.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_14d7a7d020414ed9cb441b5073b45e7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa istanbul takas tarihleri, borsa istanbul yılbaşı tatili, borsada takas işlemleri, borsada işlem var mı 1 ocak, borsa istanbul 1 ocak kapalı mı, borsa takas ne zaman yapılacak, borsada t+2 takas sistemi, borsa istanbul takas günleri, borsa yılbaşı düzenlemesi, pay piyasası takas tarihleri, viop takas tarihleri, viop fiziki teslimat, 31 aralık borsa işlemleri takası, 2 ocak borsa takas, 5 ocak borsa takas
borsa istanbul takas tarihleri, borsa istanbul yılbaşı tatili, borsada takas işlemleri, borsada işlem var mı 1 ocak, borsa istanbul 1 ocak kapalı mı, borsa takas ne zaman yapılacak, borsada t+2 takas sistemi, borsa istanbul takas günleri, borsa yılbaşı düzenlemesi, pay piyasası takas tarihleri, viop takas tarihleri, viop fiziki teslimat, 31 aralık borsa işlemleri takası, 2 ocak borsa takas, 5 ocak borsa takas
Borsa İstanbul'da yılbaşı düzenlemesi: Takas tarihleri değişti
10:44 29.12.2025 (güncellendi: 10:49 29.12.2025)
Borsa İstanbul’da 1 Ocak yılbaşı tatili nedeniyle takas işlemlerinin tarihleri değişti. Pay piyasasında yarın yapılacak işlemlerin takası 2 Ocak Cuma, 31 Aralık tarihli işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul’da takas süreçlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için yeni takvim duyuruldu.
Pay piyasasında yeni takas tarihleri
Pay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü yapılacak. 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 5 Ocak Pazartesi günü tamamlanacak. 1 Ocak Perşembe günü borsada işlem yapılmayacak.
VİOP’ta takas ve teslimatlar ertelendi
VİOP’ta endeks ve pay vadeli kontratlar için 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimatlar, 5 Ocak 2026’da yapılacak.