Bilim dünyasında sürpriz iddia: Füzyon reaktörleri karanlık madde üretebilir

29.12.2025

ABD’deki Cincinnati Üniversitesi’nden bilim insanları, uluslararası bir ekiple birlikte yürüttükleri çalışmada, füzyon reaktörlerinde 'aksiyon' adı verilen gizemli parçacıkların oluşabileceğini ortaya koydu. Bu parçacıkların, evrenin büyük bölümünü oluşturduğu düşünülen karanlık maddeyle bağlantılı olduğu belirtildi.Araştırmacılar, bu fikrin daha önce popüler bir dizide bile işlendiğini hatırlattı. 'The Big Bang Theory' dizisinde Sheldon ve Leonard karakterlerinin çözemediği bu fikir, yıllar sonra bilimsel olarak yeniden gündeme geldi.Karanlık maddenin izleri reaktörde mi?Çalışmaya göre, nükleer füzyon reaktörlerinde ortaya çıkan yoğun nötronlar, özel koşullar altında yeni parçacıkların oluşmasına yol açabiliyor. Bu süreçte, maddenin iç yapısında çok küçük ama etkili değişimler meydana geliyor.Araştırmacılardan Prof. Jure Zupan’ın, “Reaktör içinde gerçekleşen bazı etkileşimler, daha önce teoride kalan parçacıkların oluşmasına imkan verebilir” dediği aktarıldı. Bu parçacıkların, evrenin büyük bölümünü oluşturan ancak doğrudan gözlemlenemeyen karanlık maddeyle ilişkili olabileceği ifade edildi.Füzyon reaktörü ve karanlık madde Füzyon reaktörleri, atom çekirdeklerini birleştirerek büyük miktarda enerji üretmeyi amaçlayan ileri teknoloji sistemler olarak biliniyor. Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enerjili parçacıkların, evrenin büyük bölümünü oluşturduğu düşünülen 'karanlık madde' ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.Karanlık madde doğrudan görülemiyor ancak galaksilerin hareketleri üzerindeki etkisiyle varlığı hissediliyor. Bilim insanları, bu gizemli maddenin 'aksiyon' adı verilen çok hafif parçacıklardan oluşabileceğini düşünüyor.Araştırma, ABD’deki Cincinnati Üniversitesi öncülüğünde yürütüldü ve sonuçlar Journal of High Energy Physics dergisinde yayımlandı.

