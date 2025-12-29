https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/pankreas-kanseriyle-savasan-yeni-antikor-tedavisi-kesfedildi-1102317356.html

Pankreas kanseriyle savaşan yeni antikor tedavisi keşfedildi

Pankreas kanseri, tedavisi en zor kanser türlerinden biri olmaya devam ediyor. Northwestern Medicine’dan araştırmacılar, bu direncin daha önce bilinmeyen bir nedenini belirledi. Ekip, kansere neden olan pankreas tümörlerinin, bağışıklık saldırısından korunmak için bağışıklık hücrelerine “yanıt verme” mesajı gönderen, şeker temelli bir sinyal kullandığını keşfetti. Araştırmacılar ayrıca bu koruyucu sinyali kesmek üzere tasarlanmış bir antikor tedavisi geliştirdi.Bu mekanizma ilk kez ayrıntılı olarak açıklandı ve monoklonal bir antikorla bloke edildiğinde, klinik öncesi fare modellerinde pankreas kanseri hücrelerine karşı bağışıklık aktivitesinin yeniden başladığı tespit edildi.Çalışmanın kıdemli yazarı, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’nde bulaşıcı hastalıklar bölümünde Doçent olan Mohamed Abdel-Mohsen, “Ekibimizin bu yeni mekanizmayı ortaya çıkarması, doğru antikorları geliştirmesi ve test etmesi yaklaşık altı yıl sürdü” dedi.Bağışıklık sistemini yeniden devreye sokmakPankreas kanseri, en ölümcül kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Çoğu zaman ileri evrede teşhis ediliyor, tedavi seçenekleri sınırlı ve beş yıllık yaşam oranı yalnızca yüzde 13. Diğer bazı kanser türlerinin aksine, başka alanlarda etkili olan immünoterapilere karşı da güçlü bir direnç gösteriyor.Araştırmacılar, pankreas tümörlerinin sağlıklı hücreler tarafından kullanılan doğal bir koruyucu mekanizmadan yararlandığını keşfetti. Normalde hücreler, bağışıklık sistemine “bana zarar verme” mesajı göndermek için yüzeylerinde sialik asit adı verilen bir şeker taşır.Ekip, pankreas tümörlerinin bu sistemi kötüye kullanarak aynı tür şekeri integrin α3β1 adlı bir yüzey proteinine eklediğini buldu. Bu şekerle kaplanmış protein daha sonra bağışıklık hücrelerinde bulunan Siglec-10 adlı bir reseptöre bağlanıyor ve bağışıklık hücrelerine geri çekilmeleri gerektiğini söyleyen yanıltıcı bir sinyal iletiyor.Abdel-Mohsen durumu şöyle özetledi: Klinik denemelere doğruAbdel-Mohsen, ekibinin şu anda antikoru insanlar için uygun hale getirdiğini ve erken aşama güvenlik ile doz çalışmalarına doğru ilerlediğini söyledi. Aynı zamanda kemoterapi ve immünoterapiyle birlikte testler yürütüyorlar ve hangi hastaların tümörlerinin bu şeker temelli yola bağımlı olduğunu belirleyecek bir eşlikçi test geliştiriyorlar. Böylece doğru tedavi doğru hastayla eşleştirilebilecek.Abdel-Mohsen’e göre, her şey planlandığı gibi giderse bu tür bir tedavinin hastalara sunulması yaklaşık beş yıl sürebilir.

