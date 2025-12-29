Beyonce milyarderler kulübüne girdi: 10 haneyi gören 5’inci müzisyen

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/beyonce-milyarderler-kulubune-girdi-10-haneyi-goren-5inci-muzisyen-1102333550.html

ABD’li pop yıldızı Beyonce, servetini 1 milyar doların üzerine taşıdı. Forbes’a göre Beyonce, bu eşiği aşan beşinci müzisyen oldu. Listede eşi Jay-Z’nin yanı sıra Taylor Swift, Rihanna ve Bruce Springsteen de yer alıyor.

Beyonce, kariyerinde yeni bir döneme işaret eden country albümü Cowboy Carter ve aynı adlı turnesiyle servetini katladı. Forbes’un değerlendirmesine göre 44 yaşındaki şarkıcı artık resmen bir milyarder oldu.Country müziğe dönüş, rekor turneBeyonce’nin 2023’te düzenlediği Renaissance World Tour, yaklaşık 600 milyon dolarlık hasılatıyla kariyerinin zirvelerinden biri olarak görülüyordu. Ancak sanatçı, 2024’te yayınladığı country türündeki Cowboy Carter albümüyle kendini yeniden tanımladı. Albüm, yeni sponsorluk anlaşmaları, Noel’de yayımlanan bir NFL devre arası gösterisi ve 2025’in en yüksek hasılatlı turnesini beraberinde getirdi.Pollstar verilerine göre Cowboy Carter Tour bilet satışlarından 400 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Forbes tahminlerine göre turne boyunca satılan ürünlerden yaklaşık 50 milyon dolar daha kazanıldı.İş imparatorluğunun temeliBeyonce, iş imparatorluğunu 2010 yılında kurduğu Parkwood Entertainment ile inşa etti. Şirket; sanatçının müziğini, belgesellerini ve konserlerini üretiyor, üretim maliyetlerinin büyük bölümünü üstlenerek ‘uzun vadeli gelir paylarının’ doğrudan kontrol etmesini sağlıyor.Beyonce, 2013’te verdiği bir röportajda bu yaklaşımı şöyle özetlemişti:

