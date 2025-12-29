Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bahceli-hicbir-ic-ve-dis-mahrecli-saldiri-terorsuz-turkiye--kararligimizdan-geri-donduremeyecektir-1102331986.html
Bahçeli: Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, Terörsüz Türkiye kararlığımızdan geri döndüremeyecektir
Bahçeli: Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, Terörsüz Türkiye kararlığımızdan geri döndüremeyecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'daki IŞİD operasyonunda üç polisin şehit düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T14:54+0300
2025-12-29T14:54+0300
türki̇ye
devlet bahçeli
yalova
deaş
mhp
işi̇d
Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda üç polisin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, "Terörsüz Türkiye" kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı açıklamada başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı:"Terörsüz Türkiye" hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova'da sahnelenmiştir. DEAŞ'lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum. Kiralık katil olarak sahaya sürülen ifadesini kullandıHiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, "Terörsüz Türkiye" kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. "Terörsüz Türkiye" hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ'ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/yalovada-iside-yonelik-operasyon-acilan-ateste-7-polis-yaralandi-1102309872.html
türki̇ye
yalova
SON HABERLER
14:54 29.12.2025
© Akın ÇeliktaşMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© Akın Çeliktaş
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'daki IŞİD operasyonunda üç polisin şehit düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda üç polisin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı açıklamada başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı:
“Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir. DEAŞ’lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum.

Kiralık katil olarak sahaya sürülen ifadesini kullandı

Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. “Terörsüz Türkiye” hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ’ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
TÜRKİYE
Yalova'daki IŞİD operasyonu: Bakan Yerlikaya 3 polisin şehit olduğunu, 6 teröristin ise ölü ele geçirildiğini duyurdu
06:59
