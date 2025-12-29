https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bahceli-hicbir-ic-ve-dis-mahrecli-saldiri-terorsuz-turkiye--kararligimizdan-geri-donduremeyecektir-1102331986.html

Bahçeli: Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, Terörsüz Türkiye kararlığımızdan geri döndüremeyecektir

Bahçeli: Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, Terörsüz Türkiye kararlığımızdan geri döndüremeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'daki IŞİD operasyonunda üç polisin şehit düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda üç polisin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı açıklamada başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı:“Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir. DEAŞ’lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum. Kiralık katil olarak sahaya sürülen ifadesini kullandıHiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. “Terörsüz Türkiye” hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ’ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır.

