Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/altinda-rekor-serisi-suruyor-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100191633.html
Altında rekor serisi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Altında rekor serisi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Gram altın 5 bin 600 lirayı, ons altın ise 4190 doları geçti. Haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan altında rekor serisi 15 Ekim sabahında da sürüyor. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T09:02+0300
2025-10-15T09:02+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958273_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7de461f575096ab16e206a2af704b59d.jpg
Altın tarihi zirvelerini yeniliyor. Gram altın yeni rekora imza attı.Altın neden yükseliyor?Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı.Ons altın fiyatları 15 EkimOns altın güne 4 bin 190 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 140 dolar, en yüksek de 4 bin 190 dolar seviyesi görüldü.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 5 bin 569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 566 lira, en yüksek de 5 bin 636 lira seviyesi görüldü. Çeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın bugün 9 bin 117 lira.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/dugunlerde-gram-gumus-ceyrek-gumus-takma-donemi-altinin-tahtina-hizla-yukselen-gumus-gecer-mi-1100010412.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958273_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_590ea409e201765f1943e3992a421536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, ons altın, gram altın
altın, ons altın, gram altın

Altında rekor serisi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

09:02 15.10.2025
Altın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gram altın 5 bin 600 lirayı, ons altın ise 4190 doları geçti. Haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan altında rekor serisi 15 Ekim sabahında da sürüyor.
Altın tarihi zirvelerini yeniliyor. Gram altın yeni rekora imza attı.

Altın neden yükseliyor?

Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı.

Ons altın fiyatları 15 Ekim

Ons altın güne 4 bin 190 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 140 dolar, en yüksek de 4 bin 190 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 5 bin 569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 566 lira, en yüksek de 5 bin 636 lira seviyesi görüldü.

Çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın bugün 9 bin 117 lira.
gelin ve damada gümüş takma dönemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
EKONOMİ
Düğünlerde gram gümüş, çeyrek gümüş takma dönemi: Altının tahtına hızla yükselen gümüş geçer mi?
9 Ekim, 10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала