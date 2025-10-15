https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/altinda-rekor-serisi-suruyor-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100191633.html

Altında rekor serisi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın 5 bin 600 lirayı, ons altın ise 4190 doları geçti. Haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan altında rekor serisi 15 Ekim sabahında da sürüyor. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Altın tarihi zirvelerini yeniliyor. Gram altın yeni rekora imza attı.Altın neden yükseliyor?Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı.Ons altın fiyatları 15 EkimOns altın güne 4 bin 190 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 140 dolar, en yüksek de 4 bin 190 dolar seviyesi görüldü.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 5 bin 569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 566 lira, en yüksek de 5 bin 636 lira seviyesi görüldü. Çeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın bugün 9 bin 117 lira.

