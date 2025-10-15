https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/altinda-rekor-serisi-suruyor-gram-altin-ne-kadar-oldu-1100191633.html
Altında rekor serisi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Altında rekor serisi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Gram altın 5 bin 600 lirayı, ons altın ise 4190 doları geçti. Haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan altında rekor serisi 15 Ekim sabahında da sürüyor. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T09:02+0300
2025-10-15T09:02+0300
2025-10-15T09:02+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958273_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7de461f575096ab16e206a2af704b59d.jpg
Altın tarihi zirvelerini yeniliyor. Gram altın yeni rekora imza attı.Altın neden yükseliyor?Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı.Ons altın fiyatları 15 EkimOns altın güne 4 bin 190 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 140 dolar, en yüksek de 4 bin 190 dolar seviyesi görüldü.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 5 bin 569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 566 lira, en yüksek de 5 bin 636 lira seviyesi görüldü. Çeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın bugün 9 bin 117 lira.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/dugunlerde-gram-gumus-ceyrek-gumus-takma-donemi-altinin-tahtina-hizla-yukselen-gumus-gecer-mi-1100010412.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099958273_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_590ea409e201765f1943e3992a421536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, ons altın, gram altın
altın, ons altın, gram altın
Altında rekor serisi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Ayrıntılar geliyor
Gram altın 5 bin 600 lirayı, ons altın ise 4190 doları geçti. Haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan altında rekor serisi 15 Ekim sabahında da sürüyor.
Altın tarihi zirvelerini yeniliyor. Gram altın yeni rekora imza attı.
Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı.
Ons altın fiyatları 15 Ekim
Ons altın güne 4 bin 190 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 140 dolar, en yüksek de 4 bin 190 dolar seviyesi görüldü.
Gram altın güne 5 bin 569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 566 lira, en yüksek de 5 bin 636 lira seviyesi görüldü.
Çeyrek altın bugün 9 bin 117 lira.