AK Parti’nin araştırması: Şike ve bahis iddiaları futbola olan ilgiyi azaltıyor
AK Parti'nin araştırması: Şike ve bahis iddiaları futbola olan ilgiyi azaltıyor
29.12.2025
AK Parti için hazırlanan çalışmada, bahis ve şike iddialarının futbola bakış üzerindeki etkileri değerlendirildi. Araştırmada özellikle gençlerin futbolu bir sportif aktivite olarak değil, bahis oynayarak para kazanılabilecek bir alan olarak gördüğü değerlendirmesine yer verildi.Gençler bahis oynuyorYapılan çalışmada 18-24 aralığında gençlerin yüzde 15.4'ünün sürekli yasa dışı bahis oynadığı belirtildi. 25-34 yaş aralığında bahis oynayanların oranı yüzde 13. 4 iken aynı yaş aralığında bulunanların yüzde 11.3'lük kesimi ise geçmişte oynadığını ancak şimdi oynamadığı belirtti.Gençler futbolu spor olarak görmüyorYapılan kamuoyu araştırmasında yasa dışı bahsin bir gençlik sorunu olduğu belirtilirken bu gelişmeler ile birlikte futbolun bir spor olarak görülmekten çıktığına da dikkat çekiliyor. Verilere göre; genç nesillerin futbolla alakası önceki jenerasyonlara göre gözle görülür biçimde düşüyor. Şike ve bahis gibi terimlerin futbol ile birlikte anılıyor olması da futbola olan güvenin azalmasına neden olduğu da belirtiliyor. Dikkat çeken bir diğer tespit ise; yeni kuşakların eski kuşaklar gibi sokakta futbol oynayarak büyümemesi de futboldan kopuşun nedenleri arasında sıralanıyor.Araştırmada ayrıca yeni kuşakların eğlence alanında daha fazla alternatife sahip olmalarının da futbola olan ilgili azalttığına dair tespitler yer alıyor. Buna ilişkin, bir zamanların birkaç eğlence olanağına sahip gençlere oranla günümüz geçlerin birbirinden farklı yüzlerce eğlence olanağına sahi olduğuna vurgu yapılıyor. Dijital eğlence imkanlarının gençleri cezbettiği ve aktif olarak futbol oynamaya karşı oluşması muhtemel hevesin önüne geçtiği belirtiliyor.
AK Parti’nin araştırması: Şike ve bahis iddiaları futbola olan ilgiyi azaltıyor
Gençler futbolu spor olarak görmüyor
