https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bahis-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlar-adliyeye-sevk-edildi-aralarinda-erden-timur-da-var-1102315963.html
Bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Erden Timur da var
Bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Erden Timur da var
Sputnik Türkiye
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarına Erden Timur'un da bulunduğu 26 kişi adliyeye sevk edildi. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T10:34+0300
2025-12-29T10:34+0300
2025-12-29T10:44+0300
türki̇ye
erden timur
bahis
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8b4f2bf28d7ec7c8a6d9acf2bdfae79.jpg
Futbolda bahis soruşturması kapsamında geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da olduğu kişiler adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/futbolda-bahis-sorusturmasi-erden-timur-dahil-29-kisi-icin-gozalti-karari-var-1102254356.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6840ccecf639b0586341749e200e8070.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erden timur, bahis, yasa dışı bahis
erden timur, bahis, yasa dışı bahis
Bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Erden Timur da var
10:34 29.12.2025 (güncellendi: 10:44 29.12.2025)
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarına Erden Timur'un da bulunduğu 26 kişi adliyeye sevk edildi.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da olduğu kişiler adliyeye sevk edildi.