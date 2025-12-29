https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bahis-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlar-adliyeye-sevk-edildi-aralarinda-erden-timur-da-var-1102315963.html

Bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Erden Timur da var

29.12.2025

Futbolda bahis soruşturması kapsamında geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da olduğu kişiler adliyeye sevk edildi.

