Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bahis-sorusturmasinda-gozaltina-alinanlar-adliyeye-sevk-edildi-aralarinda-erden-timur-da-var-1102315963.html
Bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Erden Timur da var
Bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Erden Timur da var
Sputnik Türkiye
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarına Erden Timur'un da bulunduğu 26 kişi adliyeye sevk edildi. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T10:34+0300
2025-12-29T10:44+0300
türki̇ye
erden timur
bahis
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8b4f2bf28d7ec7c8a6d9acf2bdfae79.jpg
Futbolda bahis soruşturması kapsamında geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da olduğu kişiler adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/futbolda-bahis-sorusturmasi-erden-timur-dahil-29-kisi-icin-gozalti-karari-var-1102254356.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084509960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6840ccecf639b0586341749e200e8070.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erden timur, bahis, yasa dışı bahis
erden timur, bahis, yasa dışı bahis

Bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi: Aralarında Erden Timur da var

10:34 29.12.2025 (güncellendi: 10:44 29.12.2025)
© AA / Adem KutucuGalatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© AA / Adem Kutucu
Abone ol
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarına Erden Timur'un da bulunduğu 26 kişi adliyeye sevk edildi.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da olduğu kişiler adliyeye sevk edildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 24 kişi gözaltına alındı
26 Aralık, 08:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала