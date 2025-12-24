https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/tayvanda-61-buyuklugunde-deprem-1102165928.html

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'nın güneydoğusunda bulunan Taitung ilinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.9 kilometre altında meydana gelen deprem çevre illerden de... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Tayvan'ın güneydoğusunda yer alan Taitung ilinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Taitung il merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan deprem, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildi.Çevre illerde de hissedildi6.1 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ilinin yanı sıra kuzeyindeki Hualian ve Pingtung illerindeki yerleşimlerde de yoğun hissedildi. Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. Yetkililer, bölgedeki durumu izlemeye devam ettiklerini aktardı.

