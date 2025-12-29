https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/adalet-bakani-tunctan-yalova-aciklamasi-5-cumhuriyet-savcisi-gorevlendirildi-5-supheli-gozaltinda-1102322121.html

Adalet Bakanı Tunç'tan Yalova açıklaması: '5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi, 5 şüpheli gözaltında'

Adalet Bakanı Tunç, Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilişkin açıklama yaptı ve "5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilişkin açıklama yaptı ve "5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.

