https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/adalet-bakani-tunctan-yalova-aciklamasi-5-cumhuriyet-savcisi-gorevlendirildi-5-supheli-gozaltinda-1102322121.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Yalova açıklaması: '5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi, 5 şüpheli gözaltında'
Adalet Bakanı Tunç'tan Yalova açıklaması: '5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi, 5 şüpheli gözaltında'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilişkin açıklama yaptı ve "5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T12:31+0300
2025-12-29T12:31+0300
2025-12-29T12:31+0300
türki̇ye
türkiye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
yalova
işi̇d
deaş
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_36:0:1149:626_1920x0_80_0_0_f8e0e13048811b12d3b68913ef496d99.jpg
Adalet Bakanı Tunç, Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilişkin açıklama yaptı ve "5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.
türki̇ye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_175:0:1010:626_1920x0_80_0_0_940df86e0cb140738ab650ff045b189b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, yalova, işi̇d, deaş, polis
türkiye, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, yalova, işi̇d, deaş, polis
Adalet Bakanı Tunç'tan Yalova açıklaması: '5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi, 5 şüpheli gözaltında'
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Tunç, Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilişkin açıklama yaptı ve "5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilişkin açıklama yaptı ve "5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.