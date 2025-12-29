https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/3-buyuk-sehirde-1-ocakta-rayli-sistemlerle-ulasim-ucretsiz-1102336625.html

3 büyük şehirde 1 Ocak'ta raylı sistemlerle ulaşım ücretsiz

Bakan Uraloğlu, Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu. 29.12.2025

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1 Ocak günü kent içi raylı sistemler ücretsiz olarak hizmet verecek. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.1 Ocak'ta hangi toplu ulaşım araçları ücretsiz?Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabileceği açıklanmıştı.1 Ocak'da otobüs, metrobüs ve metro ücretsiz mi?İBB'de belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği ve ek sefer icra edileceği açıklanmıştı.

