3 büyük şehirde 1 Ocak'ta raylı sistemlerle ulaşım ücretsiz
3 büyük şehirde 1 Ocak'ta raylı sistemlerle ulaşım ücretsiz
29.12.2025
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1 Ocak günü kent içi raylı sistemler ücretsiz olarak hizmet verecek. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.1 Ocak'ta hangi toplu ulaşım araçları ücretsiz?Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabileceği açıklanmıştı.1 Ocak'da otobüs, metrobüs ve metro ücretsiz mi?İBB'de belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği ve ek sefer icra edileceği açıklanmıştı.
SON HABERLER
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1 Ocak günü kent içi raylı sistemler ücretsiz olarak hizmet verecek. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.
1 Ocak'ta hangi toplu ulaşım araçları ücretsiz?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabileceği açıklanmıştı.
1 Ocak'da otobüs, metrobüs ve metro ücretsiz mi?
İBB'de belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği ve ek sefer icra edileceği açıklanmıştı.
31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.