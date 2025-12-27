İBB'den açıklama geldi: İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz mi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/ibbden-aciklama-geldi-istanbulda-toplu-ulasim-1-ocakta-ucretsiz-mi-1102288414.html

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1 Ocak'ta toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu ve yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla ek seferler konulduğunu duyurdu. Ek seferler hizmete konulacakİBB'den yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği belirtilirken, yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilaveten otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer icra edileceği ifade edildi.Açıklamada, yolculuk talebine uygun olacak şekilde merkezi noktalarda yedek araçların hazır bulundurulacağına dikkati çekilerek, şöyle devam edildi:Zabıta Dairesi Başkanlığının 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar kent genelinde kapsamlı denetim ve tedbirler gerçekleştireceği, uygunsuzluk tespiti durumunda idari işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının da olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacağı, acil yardım ve cankurtarma ekiplerinin sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet vereceği bildirildi.

