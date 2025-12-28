https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/zaporojye-ngsnin-bulundugu-bolgede-gecici-ateskes-basladi-1102307010.html
Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgede geçici ateşkes başladı
UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgede elektrik iletim hatlarında onarım çalışmalarının yapılması amacıyla geçici ateşkesin başladığını duyurdu.UAEA’nın X hesabından yapılan açıklamada, “UAEA'nın arabuluculuğuyla sağlanan bir başka yerel ateşkesin ardından Zaporojye NGS’nin yakınındaki elektrik hatlarında önemli onarım çalışmaları başladı. Grossi, Zaporojye NGS ile Zaporojye Termik Santrali’nin dağıtım düzenekleri arasındaki elektrik iletimini yeniden sağlamak ve böylelikle nükleer güvenliği artırmak adına bu yeni ‘sessizlik dönemi’ konusunda anlaşmaya vardıkları için her iki tarafa da teşekkür eder” ifadelerine yer verildi.Daha önce Zaporojye NGS Direktörü Yuriy Çerniçuk, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın santral çalışanlarını sürekli olarak tehdit ettiğini belirtmişti. Çerniçuk, Kiev'den gelen sürekli psikolojik baskıya rağmen santral personelinin zamanla söz konusu tehditleri sakin karşılamaya başladığını ifade etmişti.Zaporojye NGS Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar kentinin yakınlarında yer alıyor. Her biri 1 GigaWatt kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporojye NGS, 2022’nin Ekim ayında Rus uzmanların yönetimine geçmişti. Güç ünitelerindeki üretim Eylül 2022’de durdurulmuştu, Nisan 2024’ten beri üniteler soğuk kapatma modunda bulunuyor.Moskova, Zaporojye NGS ve çalışanlarına yönelik tehdidin gerçek kaynağının, santralin altyapısına ve Energodar'a neredeyse her gün saldıran Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin pervasız eylemleri olduğunu defalarca dile getirmişti.
UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgede elektrik iletim hatlarında onarım çalışmalarının yapılması amacıyla geçici ateşkesin başladığını duyurdu.
UAEA’nın X hesabından yapılan açıklamada, “UAEA'nın arabuluculuğuyla sağlanan bir başka yerel ateşkesin ardından Zaporojye NGS’nin yakınındaki elektrik hatlarında önemli onarım çalışmaları başladı. Grossi, Zaporojye NGS ile Zaporojye Termik Santrali’nin dağıtım düzenekleri arasındaki elektrik iletimini yeniden sağlamak ve böylelikle nükleer güvenliği artırmak adına bu yeni ‘sessizlik dönemi’ konusunda anlaşmaya vardıkları için her iki tarafa da teşekkür eder” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Zaporojye NGS Direktörü Yuriy Çerniçuk, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın santral çalışanlarını sürekli olarak tehdit ettiğini belirtmişti. Çerniçuk, Kiev'den gelen sürekli psikolojik baskıya rağmen santral personelinin zamanla söz konusu tehditleri sakin karşılamaya başladığını ifade etmişti.
Zaporojye NGS Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar kentinin yakınlarında yer alıyor. Her biri 1 GigaWatt kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporojye NGS, 2022’nin Ekim ayında Rus uzmanların yönetimine geçmişti. Güç ünitelerindeki üretim Eylül 2022’de durdurulmuştu, Nisan 2024’ten beri üniteler soğuk kapatma modunda bulunuyor.
Moskova, Zaporojye NGS ve çalışanlarına yönelik tehdidin gerçek kaynağının, santralin altyapısına ve Energodar'a neredeyse her gün saldıran Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin pervasız eylemleri olduğunu defalarca dile getirmişti.