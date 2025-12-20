Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zaporojye NGS Direktörü'nden 'ikinci Çernobil' uyarısı: Ukrayna'nın saldırıları faciaya yol açabilir
Zaporojye NGS Direktörü’nden ‘ikinci Çernobil’ uyarısı: Ukrayna’nın saldırıları faciaya yol açabilir
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) Direktörü Çerniçuk, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarının Çernobil faciasına benzer sonuçlara yol...
Zaporojye NGS Direktörü Yuriy Çerniçuk, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun santrale yönelik devam eden saldırıların sonuçlarına ilişkin uyarıda bulundu.Çerniçuk, “Nükleer enerji tarihinde iki büyük kaza yaşandı. 1986’da Çernobil NGS ve 2011’de Fukusima’da. Çok çabalarlarsa, en kötü senaryoda, benzer sonuçlara yol açabilirler” ifadesini kullandı.Daha önce Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırıların yoğunluğunu düşürmediğini, neredeyse her gün bombalandıklarını açıklamıştı.Zaporojye NGS, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar şehri yakınlarında yer alıyor. Her biri 1 GigaWatt kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporojye NGS, 2022 Ekim ayında Rus uzmanların yönetimine geçmişti. Güç ünitelerindeki üretim 2022 Eylül ayında durdurulmuştu ve 2024 Nisan ayından beri soğuk kapatma modunda bulunuyor.Ukrayna ordusu, Energodar şehrini ve Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgeyi sürekli bombalıyor. Santralin bazı tesisleri İHA saldırıları sonucu hasar görmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu eylemleri çok tehlikeli bir uygulama olarak nitelendirmişti ve Kiev'e saldırılara son verme çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'nın da faaliyette olan nükleer santralleri olduğunu hatırlatan Putin, Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılara misilleme olasılığından bahsetmişti.
Zaporojye NGS Direktörü’nden ‘ikinci Çernobil’ uyarısı: Ukrayna’nın saldırıları faciaya yol açabilir

11:01 20.12.2025 (güncellendi: 11:08 20.12.2025)
Abone ol
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) Direktörü Çerniçuk, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarının Çernobil faciasına benzer sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
Zaporojye NGS Direktörü Yuriy Çerniçuk, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun santrale yönelik devam eden saldırıların sonuçlarına ilişkin uyarıda bulundu.
Çerniçuk, “Nükleer enerji tarihinde iki büyük kaza yaşandı. 1986’da Çernobil NGS ve 2011’de Fukusima’da. Çok çabalarlarsa, en kötü senaryoda, benzer sonuçlara yol açabilirler” ifadesini kullandı.
Daha önce Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırıların yoğunluğunu düşürmediğini, neredeyse her gün bombalandıklarını açıklamıştı.
Zaporojye NGS, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar şehri yakınlarında yer alıyor. Her biri 1 GigaWatt kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporojye NGS, 2022 Ekim ayında Rus uzmanların yönetimine geçmişti. Güç ünitelerindeki üretim 2022 Eylül ayında durdurulmuştu ve 2024 Nisan ayından beri soğuk kapatma modunda bulunuyor.
Ukrayna ordusu, Energodar şehrini ve Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgeyi sürekli bombalıyor. Santralin bazı tesisleri İHA saldırıları sonucu hasar görmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu eylemleri çok tehlikeli bir uygulama olarak nitelendirmişti ve Kiev'e saldırılara son verme çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'nın da faaliyette olan nükleer santralleri olduğunu hatırlatan Putin, Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılara misilleme olasılığından bahsetmişti.
