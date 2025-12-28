https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/valilik-duyurdu-zonguldakta-yarin-okullar-tatil-1102304354.html
Valilik duyurdu: Zonguldak'ta yarın okullar tatil
Valilik duyurdu: Zonguldak'ta yarın okullar tatil
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T16:34+0300
2025-12-28T16:34+0300
2025-12-28T16:39+0300
türki̇ye
zonguldak
zonguldak valiliği
kar tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f8cf809ea56332c144a13cb754862f1e.jpg
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Okullar bir gün tatilValiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.Engelli ve hamileler de izinli sayılacakAçıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/icisleri-bakanligi-tek-tek-saydi-yogun-kar-beklenen-iller-hangileri-istanbula-ilk-kar-ne-zaman-1102294145.html
türki̇ye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34078bcf6014a68ff28744a77907a527.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yarın okullar tatil mi, okullar tatil mi, ankara okullar tatil mi
yarın okullar tatil mi, okullar tatil mi, ankara okullar tatil mi
Valilik duyurdu: Zonguldak'ta yarın okullar tatil
16:34 28.12.2025 (güncellendi: 16:39 28.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Engelli ve hamileler de izinli sayılacak
Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.