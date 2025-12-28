Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/valilik-duyurdu-zonguldakta-yarin-okullar-tatil-1102304354.html
Valilik duyurdu: Zonguldak'ta yarın okullar tatil
Valilik duyurdu: Zonguldak'ta yarın okullar tatil
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T16:34+0300
2025-12-28T16:39+0300
türki̇ye
zonguldak
zonguldak valiliği
kar tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f8cf809ea56332c144a13cb754862f1e.jpg
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Okullar bir gün tatilValiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.Engelli ve hamileler de izinli sayılacakAçıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/icisleri-bakanligi-tek-tek-saydi-yogun-kar-beklenen-iller-hangileri-istanbula-ilk-kar-ne-zaman-1102294145.html
türki̇ye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34078bcf6014a68ff28744a77907a527.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yarın okullar tatil mi, okullar tatil mi, ankara okullar tatil mi
yarın okullar tatil mi, okullar tatil mi, ankara okullar tatil mi

Valilik duyurdu: Zonguldak'ta yarın okullar tatil

16:34 28.12.2025 (güncellendi: 16:39 28.12.2025)
© AAKar tatili son dakika
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Okullar bir gün tatil

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Engelli ve hamileler de izinli sayılacak

Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı meteorolojik uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
YAŞAM
İçişleri Bakanlığı tek tek saydı, yoğun kar beklenen iller hangileri? İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?
09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала