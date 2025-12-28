https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/valilik-duyurdu-zonguldakta-yarin-okullar-tatil-1102304354.html

Valilik duyurdu: Zonguldak'ta yarın okullar tatil

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Okullar bir gün tatilValiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.Engelli ve hamileler de izinli sayılacakAçıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

