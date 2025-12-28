Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Putin ile çok iyi ve verimli geçen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
Trump: Putin ile çok iyi ve verimli geçen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile görüşmeden önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok iyi ve verimli geçen bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. 28.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ve verimli bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada Putin ile telefon görüşmesini Zelenskiy ile Miami'e yapacağı görüşme öncesinde gerçekleştirdiğini belirtti.Donald Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.
Trump: Putin ile çok iyi ve verimli geçen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

20:07 28.12.2025 (güncellendi: 20:25 28.12.2025)
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile görüşmeden önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok iyi ve verimli geçen bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ve verimli bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada Putin ile telefon görüşmesini Zelenskiy ile Miami'e yapacağı görüşme öncesinde gerçekleştirdiğini belirtti.
Donald Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.
