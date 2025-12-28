https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/trump-putin-ile-cok-iyi-ve-verimli-gecen-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdik-1102307839.html

Trump: Putin ile çok iyi ve verimli geçen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile görüşmeden önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok iyi ve verimli geçen bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. 28.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ve verimli bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada Putin ile telefon görüşmesini Zelenskiy ile Miami'e yapacağı görüşme öncesinde gerçekleştirdiğini belirtti.Donald Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

