Türkiye genelinde market denetimi: 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi, işlem süreci başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, 30 büyükşehirde yapılan market denetimlerinde yaklaşık 7 bin 200 üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini açıkladı. 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Türkiye genelinde 30 büyükşehirde gerçekleştirilen market denetimlerine ilişkin sosyal medyadan bir bilgilendirmede bulundu. Dört gün süren denetimlerde 5 bin 265 marketin ve 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketinin tek tek incelendiğinin aktaran Kaplan, 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldığını belirtti.Kaplan söz konusu marketlerin Haksız Fiyat Artışı Değerledirme Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.Bekir Kaplan şu ifadeleri kullandı:

