https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/turkiye-genelinde-market-denetimi-7-bin-233-urun-tespit-edildi-islem-sureci-baslatildi-1102308998.html
Türkiye genelinde market denetimi: 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi, işlem süreci başlatıldı
Türkiye genelinde market denetimi: 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi, işlem süreci başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, 30 büyükşehirde yapılan market denetimlerinde yaklaşık 7 bin 200 üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini açıkladı. 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T23:01+0300
2025-12-28T23:01+0300
2025-12-28T23:06+0300
ekonomi̇
türkiye
denetim
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:313:1024:889_1920x0_80_0_0_feab517b2e817bb51ba0ea0b0255fb70.png
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Türkiye genelinde 30 büyükşehirde gerçekleştirilen market denetimlerine ilişkin sosyal medyadan bir bilgilendirmede bulundu. Dört gün süren denetimlerde 5 bin 265 marketin ve 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketinin tek tek incelendiğinin aktaran Kaplan, 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldığını belirtti.Kaplan söz konusu marketlerin Haksız Fiyat Artışı Değerledirme Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.Bekir Kaplan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/ticaret-bakanligindan-etiket-denetimi-aciklamasi-istanbulda-buyuk-bir-zincir-marketin-42-urununde-1102245813.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:217:1024:985_1920x0_80_0_0_03a5f1b2adea319be776f02ff2402e28.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, denetim, market
Türkiye genelinde market denetimi: 7 bin 233 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi, işlem süreci başlatıldı
23:01 28.12.2025 (güncellendi: 23:06 28.12.2025)
Ticaret Bakanlığı, 30 büyükşehirde yapılan market denetimlerinde yaklaşık 7 bin 200 üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Türkiye genelinde 30 büyükşehirde gerçekleştirilen market denetimlerine ilişkin sosyal medyadan bir bilgilendirmede bulundu.
Dört gün süren denetimlerde 5 bin 265 marketin ve 1 milyon 209 bin 209 ürün ve fiyat etiketinin tek tek incelendiğinin aktaran Kaplan, 7 bin 233 ürün için mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldığını belirtti.
Kaplan söz konusu marketlerin Haksız Fiyat Artışı Değerledirme Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.
Bekir Kaplan şu ifadeleri kullandı:
Tüm ülke genelinde eş zamanlı ve kararlı denetimlerimizle, adil ticaretin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz.