Trump: Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu düşünüyorum
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu düşündüğünü aktardı. Trump, Putin'i görüşmenin... 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T21:54+0300
2025-12-28T21:54+0300
2025-12-28T22:29+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu belirten Trump "Putin'in barışa ulaşma konusunda ciddi olduğunu düşünüyorum. Bence Zelenskiy de öyle" dedi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasının ufukta göründüğünü ve bunun tüm taraflara fayda sağlayabileceğini söyledi. ABD Başkanı, "Görüşmelerin son aşamasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu savaş ya sona erecek ya da uzun süre devam edecek" şeklinde konuştu. Trump, Putin ile telefonda görüşecek Zelenskiy ile görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayacağını ve müzakerelere o şekilde devam edeceklerini kaydeden Trump, savaşın bir an önce sona ermesi için toplandıklarını söyledi.ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:Donald Trump, Ukrayna için ne tür güvenlik garantileri olacağı yönündeki soruya "Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olacak ve Avrupa ülkeleri bu sürecin içinde olacak" şeklinde yanıt verdi.Trump anlaşmanın Ukrayna için büyük ekonomik faydalar sağlayacağını ve büyük ölçekli yeniden yapılanma çalışmalarının gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi.
rusya
21:54 28.12.2025 (güncellendi: 22:29 28.12.2025)
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu düşündüğünü aktardı. Trump, Putin'i görüşmenin ardından yeniden telefonla arayacağını söyledi.
