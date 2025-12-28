https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/trump-putinin-baris-konusunda-ciddi-oldugunu-dusunuyorum-1102308397.html

Trump: Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu düşünüyorum

Trump: Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu düşünüyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu düşündüğünü aktardı. Trump, Putin'i görüşmenin... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-28T21:54+0300

2025-12-28T21:54+0300

2025-12-28T22:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

donald trump

vladimir zelenskiy

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102308457_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e57f39d89ecba947157df5b467dd44f3.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış konusunda ciddi olduğunu belirten Trump "Putin'in barışa ulaşma konusunda ciddi olduğunu düşünüyorum. Bence Zelenskiy de öyle" dedi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasının ufukta göründüğünü ve bunun tüm taraflara fayda sağlayabileceğini söyledi. ABD Başkanı, "Görüşmelerin son aşamasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu savaş ya sona erecek ya da uzun süre devam edecek" şeklinde konuştu. Trump, Putin ile telefonda görüşecek Zelenskiy ile görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayacağını ve müzakerelere o şekilde devam edeceklerini kaydeden Trump, savaşın bir an önce sona ermesi için toplandıklarını söyledi.ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:Donald Trump, Ukrayna için ne tür güvenlik garantileri olacağı yönündeki soruya "Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olacak ve Avrupa ülkeleri bu sürecin içinde olacak" şeklinde yanıt verdi.Trump anlaşmanın Ukrayna için büyük ekonomik faydalar sağlayacağını ve büyük ölçekli yeniden yapılanma çalışmalarının gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/trump-putin-ile-cok-iyi-ve-verimli-gecen-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdik-1102307839.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya