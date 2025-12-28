https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/alman-basini-merz-ve-macron-arasinda-putinden-oturu-yasanan-gorus-ayriliklari-yogunlasti-1102298610.html
Alman basını: Merz ve Macron arasında Putin'den ötürü yaşanan görüş ayrılıkları yoğunlaştı
Alman basını: Merz ve Macron arasında Putin’den ötürü yaşanan görüş ayrılıkları yoğunlaştı
28.12.2025
Alman Der Spiegel dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki görüş ayrılıklarının, Fransız liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu yeniden başlatma önerisinin ardından yoğunlaştığını yazdı.“Görünüşe göre Fransız liderin bu hamlesi konusunda Friedrich Merz ile mutabık kalınmadı. Şansölyenin, Fransa ile açık bir tartışmadan kaçınmak istiyorsa, bu duruma olabildiğince kayıtsız kalması tek seçeneği gibi görünüyor” ifadelerine yer verilen makalede, Alman ve Fransız liderler arasındaki görüş ayrılıklarının gizlenmesinin giderek zorlaştığı, aralarında doğrudan bir tartışmanın artık imkansız görünmediği ifade edildi.Macron geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Rusya yönetimiyle diyaloğu yeniden başlatmasının ‘faydalı olacağını’ söylemişti. Daha sonra Süddeutsche Zeitung gazetesi, Berlin'in Macron'un açıklamasına temkinli yaklaştığını, Alman Şansölyesi’nin bu öneriyi ‘barışın sağlanmasına veya Avrupa birliğinin güçlendirilmesine önemli bir katkı’ olarak görmediğini bildirmişti.Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız ve Rus liderleri arasındaki olası temasların birbirine ders verme amacı taşımayıp, tarafların pozisyonlarını anlamaya dönük olması gerektiğini ifade etmişti.
Alman Der Spiegel dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki görüş ayrılıklarının, Fransız liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu yeniden başlatma önerisinin ardından yoğunlaştığını yazdı.
“Görünüşe göre Fransız liderin bu hamlesi konusunda Friedrich Merz ile mutabık kalınmadı. Şansölyenin, Fransa ile açık bir tartışmadan kaçınmak istiyorsa, bu duruma olabildiğince kayıtsız kalması tek seçeneği gibi görünüyor” ifadelerine yer verilen makalede, Alman ve Fransız liderler arasındaki görüş ayrılıklarının gizlenmesinin giderek zorlaştığı, aralarında doğrudan bir tartışmanın artık imkansız görünmediği ifade edildi.
Macron geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Rusya yönetimiyle diyaloğu yeniden başlatmasının ‘faydalı olacağını’ söylemişti. Daha sonra Süddeutsche Zeitung gazetesi, Berlin'in Macron'un açıklamasına temkinli yaklaştığını, Alman Şansölyesi’nin bu öneriyi ‘barışın sağlanmasına veya Avrupa birliğinin güçlendirilmesine önemli bir katkı’ olarak görmediğini bildirmişti.
Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız ve Rus liderleri arasındaki olası temasların birbirine ders verme amacı taşımayıp, tarafların pozisyonlarını anlamaya dönük olması gerektiğini ifade etmişti.