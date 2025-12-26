https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/suriyede-bir-camide-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1102264811.html

Suriye'de bir camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de bir camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Humus kentindeki Vadi el Dahab semtindeki İmam Ali Bin Abi Talip camisinde patlama meydana geldi. Ölü sayısı 8'e yükseldi, yaralı sayısı ise 18...

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın cuma günü bildirdiğine göre, Suriye’nin Humus ilindeki Şii İmam Ali Bin Abi Talip Camii’nde meydana gelen patlamada yeni güncellemeyle 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Patlama cami içinde gerçekleştiSANA'nın bildirdiğine göre bir güvenlik kaynağı patlamanın cami içine yerleştirilmiş bir patlayıcı ile gerçekleştiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin bölgeye giderek, patlama alanını kordona aldıkları bildirildi. Öte yandan sivil güvenlik ekiplerinin yaralıları kurtarmak için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. Lübnan merkezli yayın kuruluşu Al Mayadeen de, Suriye’nin Humus ilindeki Şii İmam Ali Camii’nde bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.Arap basınına yansıyan ilk notlarda, ‘saldırganın cuma namazı sırasında kendini patlattığı’ bildirildi, ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

