Suriye'de bir camide patlama: Ölü ve yaralılar var
Suriye'de bir camide patlama: Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin Humus kentindeki Vadi el Dahab semtindeki İmam Ali Bin Abi Talip camisinde patlama meydana geldi. Ölü sayısı 8'e yükseldi, yaralı sayısı ise 18...
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın cuma günü bildirdiğine göre, Suriye’nin Humus ilindeki Şii İmam Ali Bin Abi Talip Camii’nde meydana gelen patlamada yeni güncellemeyle 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Patlama cami içinde gerçekleştiSANA'nın bildirdiğine göre bir güvenlik kaynağı patlamanın cami içine yerleştirilmiş bir patlayıcı ile gerçekleştiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin bölgeye giderek, patlama alanını kordona aldıkları bildirildi. Öte yandan sivil güvenlik ekiplerinin yaralıları kurtarmak için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. Lübnan merkezli yayın kuruluşu Al Mayadeen de, Suriye’nin Humus ilindeki Şii İmam Ali Camii’nde bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.Arap basınına yansıyan ilk notlarda, ‘saldırganın cuma namazı sırasında kendini patlattığı’ bildirildi, ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Suriye'de bir camide patlama: Ölü ve yaralılar var

13:43 26.12.2025 (güncellendi: 15:04 26.12.2025)
Suriye’nin Humus kentindeki Vadi el Dahab semtindeki İmam Ali Bin Abi Talip camisinde patlama meydana geldi. Ölü sayısı 8'e yükseldi, yaralı sayısı ise 18 olarak güncellendi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın cuma günü bildirdiğine göre, Suriye’nin Humus ilindeki Şii İmam Ali Bin Abi Talip Camii’nde meydana gelen patlamada yeni güncellemeyle 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Suriye'deki İmam Ali Talip Camisi'nde patlama
Suriye'deki İmam Ali Talip Camisi'nde patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
Suriye'deki İmam Ali Talip Camisi'nde patlama

Patlama cami içinde gerçekleşti

SANA'nın bildirdiğine göre bir güvenlik kaynağı patlamanın cami içine yerleştirilmiş bir patlayıcı ile gerçekleştiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin bölgeye giderek, patlama alanını kordona aldıkları bildirildi.
Öte yandan sivil güvenlik ekiplerinin yaralıları kurtarmak için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.
Lübnan merkezli yayın kuruluşu Al Mayadeen de, Suriye’nin Humus ilindeki Şii İmam Ali Camii’nde bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.
Arap basınına yansıyan ilk notlarda, ‘saldırganın cuma namazı sırasında kendini patlattığı’ bildirildi, ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Suriye, Şam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
DÜNYA
Suriye, Şam kırsalında düzenlenen baskında üst düzey bir IŞİD komutanının öldürüldüğünü açıkladı
00:27
