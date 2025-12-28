https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/kosovada-erken-genel-secim-siyasi-cikmazin-sona-ermesi-umuluyor-1102302875.html

Kosova'da erken genel seçim: Siyasi çıkmazın sona ermesi umuluyor

Kosova'da seçmenler, yaklaşık 10 aydır süren siyasi krizin gölgesinde erken genel seçimler için pazar günü sandık başına gitti.

Mevcut Başbakan Albin Kurti’nin liderliğindeki Vetevendosje (VV), geçen yıl şubat ayında yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 42’sini alarak birinci parti olmuştu. Ancak bu oran, 120 sandalyeli mecliste çoğunluk sağlamaya yetmemişti.Milletvekilleri, meclis başkanını seçebilmek için 50’den fazla oturum yapmasına rağmen bir koalisyon ya da hükümet kurulamadı. Bunun üzerine ülke yeniden sandığa gitme kararı aldı.Yerel saatle 11.00 itibarıyla (TSİ 10.00) seçime katılım oranı yüzde 8.27 olarak açıklandı. Bu oran, katılımın yalnızca yüzde 40.6’da kaldığı şubat seçimleriyle büyük ölçüde paralel seyrediyor.Ekonomi ön plandaAnketlere göre eçimlerin favorisi olarak görülen Kurti, yalnızca iki hafta süren hızlı kampanyanın ardından “geniş bir farkla kazanmayı” hedefliyor.Şubat ayındaki seçimlerde, Kosova’yı ‘bir uçtan diğer uca’ yöneteceği vaadiyle kampanya yürüten Kurti, bu kez ekonomiye odaklandı. Kurti, 2008’de bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı hala tanımayan Sırbistan’la ilişkileri ise geri planda tuttu.Kurti, hükümetin yıl sonuna kadar emeklilere ve küçük çocuklu her aileye 100 euro ödeme yapacağını da duyurdu.Ana muhalefet partileri Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Demokratik Birliği (LDK) ise bu adımı “seçim yolsuzluğu” olarak niteledi.Her iki parti de kampanyalarını ekonomi ve kırılgan gruplar üzerine kurarken, hükümetin sicilini sert biçimde eleştirdi.Azınlık sandalyeleri de belirlenecekPazar günkü seçimlerde iki milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip. Buna, yurt dışında kayıtlı on binlerce Kosovalı da dahil.Seçmenler, üç büyük partinin yanı sıra, azınlıklara ayrılan 20 milletvekilini de seçecek. Bu sandalyelerin 10’u Sırp azınlığa, 4’ü Roman, Aşkali ve Balkan Mısırlılarına, 3’ü Boşnaklara, 2’si Türklere ve 1’i Gorani topluluğuna ayrılmış durumda.

