https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/sabiha-gokcen-havalimaninda-yeni-donem-basliyor-terminal-1-renovasyon-projesinin-ilk-fazi-yarin-1102301942.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor: Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın hizmete girecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor: Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın hizmete girecek

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi"nin ilk fazının yarın hizmete gireceğini belirterek... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-28T14:32+0300

2025-12-28T14:32+0300

2025-12-28T14:32+0300

yaşam

ulaşım

abdulkadir uraloğlu

sabiha gökçen havaalanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098533841_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b80993f5bf6949cb32058714a57bc6cc.jpg

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesinin ilk fazı yarın hizmete girecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk faza dair detayları paylaştı:'Otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı'Uraloğlu, "Terminal 2 - Terminal 1 Entegrasyon Projesi" kapsamında hayata geçirilen bütüncül otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanıyla 5 bin 229 araca çıkarıldığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:'Uzak uçak bekleme salonu 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip'Faz 1 ile açılışı yapılacak uzak uçak bekleme salonunun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede, 5 çıkış kapısı, 150 metrekare duty free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3'te devam eden çalışmaların da tamamlanmasıyla Terminal 1'in, havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracağının altını çizerek, Terminal 1 Renovasyon Projesi'yle havalimanının hem kapasite hem konfor açısından büyük ivme kazanacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/sabiha-gokcen-havalimaninda-ikinci-pist-tam-kapasiteyle-hizmete-basladi-1099794677.html

sabiha gökçen havaalanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaşım, abdulkadir uraloğlu, sabiha gökçen havaalanı