Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor: Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın hizmete girecek
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor: Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın hizmete girecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi"nin ilk fazının yarın hizmete gireceğini belirterek... 28.12.2025, Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesinin ilk fazı yarın hizmete girecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk faza dair detayları paylaştı:
14:32 28.12.2025
© AA İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi"nin ilk fazının yarın hizmete gireceğini belirterek, "Ana terminal binası, terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi." ifadesini kullandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesinin ilk fazı yarın hizmete girecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk faza dair detayları paylaştı:
"Yolcu talebi artışını öngörerek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdik. Terminal 1 binası, 2009'a kadar dış hatlar terminali olarak hizmet verdi. Terminal 1'in yenilenmesi kapsamında projeyi üç faz halinde yürütüyoruz ve ilk fazın çalışmalarını tamamladık. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın hizmete açılacak. İlk faz çalışmaları kapsamında, ana terminal binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, ana terminal binasının uydu terminali konumuna geldi."

'Otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı'

Uraloğlu, "Terminal 2 - Terminal 1 Entegrasyon Projesi" kapsamında hayata geçirilen bütüncül otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanıyla 5 bin 229 araca çıkarıldığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:
"Terminal 1 otopark araç kapasitesi yapılan ilavelerle 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenlemeyle yolcuların metro-otobüs-terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi."

'Uzak uçak bekleme salonu 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip'

Faz 1 ile açılışı yapılacak uzak uçak bekleme salonunun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede, 5 çıkış kapısı, 150 metrekare duty free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3'te devam eden çalışmaların da tamamlanmasıyla Terminal 1'in, havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracağının altını çizerek, Terminal 1 Renovasyon Projesi'yle havalimanının hem kapasite hem konfor açısından büyük ivme kazanacağını kaydetti.
