https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/sabiha-gokcen-havalimaninda-ikinci-pist-tam-kapasiteyle-hizmete-basladi-1099794677.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist: Tam kapasiteyle hizmete başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist: Tam kapasiteyle hizmete başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 06R-24L numaralı ikinci pistinde 24L yönünde de iniş operasyonlarının yapılmasıyla pist tam kapasite hizmet... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T16:23+0300
2025-09-30T16:23+0300
2025-09-30T16:24+0300
türki̇ye
sabiha gökçen havaalanı
türkiye
pist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099795798_2:0:1600:899_1920x0_80_0_0_cd6ad76ee9671900990d673ebacf0d7b.jpg
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasiteyle hizmete başladı.Havalimanında ikinci pistte 06R yönü iniş-kalkışlarda aktif olarak kullanılırken, 24L yönünde ise mania engelleri sebebiyle yalnızca kalkış operasyonlarına hizmet veriliyordu.İniş operasyonları da başladıSabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen mania çalışmalarının tamamlanmasının ardından 24L yönünde iniş için gerekli kontrol uçuşları gerçekleştirildi. Bu süreç sonunda 24L yönü, iniş operasyonları için resmen devreye alındı.Böylece ikinci pist, 24L hattı, direkt yaklaşma ve Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System-ILS) hizmetiyle tam kapasite kullanılmaya başlanırken, piste ilk iniş bugün saat 13.00’te AJet’in Şırnak-İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi.Bu gelişmeyle havalimanında ikinci pistin operasyonel kapasitesi artarken, hava trafiğinde de önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sabiha-gokcen-havalimaninda-yuruyen-merdivene-ters-binen-kedi-gundem-oldu-1099220454.html
türki̇ye
sabiha gökçen havaalanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099795798_283:0:1482:899_1920x0_80_0_0_2e8b52caf43932be101b7e623d5c0012.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sabiha gökçen havaalanı, türkiye, pist
sabiha gökçen havaalanı, türkiye, pist
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist: Tam kapasiteyle hizmete başladı
16:23 30.09.2025 (güncellendi: 16:24 30.09.2025)
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 06R-24L numaralı ikinci pistinde 24L yönünde de iniş operasyonlarının yapılmasıyla pist tam kapasite hizmet vermeye başladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasiteyle hizmete başladı.
Havalimanında ikinci pistte 06R yönü iniş-kalkışlarda aktif olarak kullanılırken, 24L yönünde ise mania engelleri sebebiyle yalnızca kalkış operasyonlarına hizmet veriliyordu.
İniş operasyonları da başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen mania çalışmalarının tamamlanmasının ardından 24L yönünde iniş için gerekli kontrol uçuşları gerçekleştirildi. Bu süreç sonunda 24L yönü, iniş operasyonları için resmen devreye alındı.
Böylece ikinci pist, 24L hattı, direkt yaklaşma ve Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System-ILS) hizmetiyle tam kapasite kullanılmaya başlanırken, piste ilk iniş bugün saat 13.00’te AJet’in Şırnak-İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi.
Bu gelişmeyle havalimanında ikinci pistin operasyonel kapasitesi artarken, hava trafiğinde de önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.