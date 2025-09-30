https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/sabiha-gokcen-havalimaninda-ikinci-pist-tam-kapasiteyle-hizmete-basladi-1099794677.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist: Tam kapasiteyle hizmete başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist: Tam kapasiteyle hizmete başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 06R-24L numaralı ikinci pistinde 24L yönünde de iniş operasyonlarının yapılmasıyla pist tam kapasite hizmet... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T16:23+0300

2025-09-30T16:23+0300

2025-09-30T16:24+0300

türki̇ye

sabiha gökçen havaalanı

türkiye

pist

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099795798_2:0:1600:899_1920x0_80_0_0_cd6ad76ee9671900990d673ebacf0d7b.jpg

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasiteyle hizmete başladı.Havalimanında ikinci pistte 06R yönü iniş-kalkışlarda aktif olarak kullanılırken, 24L yönünde ise mania engelleri sebebiyle yalnızca kalkış operasyonlarına hizmet veriliyordu.İniş operasyonları da başladıSabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen mania çalışmalarının tamamlanmasının ardından 24L yönünde iniş için gerekli kontrol uçuşları gerçekleştirildi. Bu süreç sonunda 24L yönü, iniş operasyonları için resmen devreye alındı.Böylece ikinci pist, 24L hattı, direkt yaklaşma ve Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System-ILS) hizmetiyle tam kapasite kullanılmaya başlanırken, piste ilk iniş bugün saat 13.00’te AJet’in Şırnak-İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi.Bu gelişmeyle havalimanında ikinci pistin operasyonel kapasitesi artarken, hava trafiğinde de önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/sabiha-gokcen-havalimaninda-yuruyen-merdivene-ters-binen-kedi-gundem-oldu-1099220454.html

türki̇ye

sabiha gökçen havaalanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sabiha gökçen havaalanı, türkiye, pist