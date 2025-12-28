https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/kiyamet-buzulu-cokusun-esiginde-catlaklar-alarm-veriyor-1102306402.html

‘Kıyamet buzulu’ çöküşün eşiğinde: Çatlaklar alarm veriyor

Antarktika’da yer alan ve bilim dünyasında ‘Kıyamet buzulu’ olarak anılan Thwaites Buzulu’nda çatlakların hızla büyüdüğü ve buz rafının yapısal bütünlüğünün ciddi biçimde zayıfladığı bildirildi.

Uluslararası Thwaites Buzulu İşbirliği’nin (ITGC) yayımladığı ve Wired dergisi tarafından gündeme taşınan yeni bir araştırmaya göre, buzuldaki geri çekilme son yıllarda belirgin biçimde hızlandı. Bilim insanları, oluşan büyük çatlakların buz rafını her geçen gün daha kırılgan hale getirdiğini vurguluyor.Araştırmacılara göre Thwaites Buzulu’nun kendi ağırlığı altında çökmesi halinde, küresel deniz seviyelerinde yaklaşık 3.3 metreye varan bir yükselme tetiklenebilir. Bu senaryo, dünya genelinde on milyonlarca insanın yaşadığı kıyı bölgeleri için yıkıcı sonuçlar anlamına geliyor.Uydu verileri çatlaklardaki artışı ortaya koyduKanada’daki Manitoba Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, 2002-2022 yılları arasına ait uydu görüntülerini analiz etti. Çalışma, buzuldaki çatlakların özellikle bir ‘kesme zonu’ etrafında giderek büyüdüğünü ortaya koydu.Araştırma raporunda şu ifadeler yer aldı:Uydu görüntülerine göre çatlakların toplam uzunluğu yaklaşık 160 kilometreden 320 kilometrenin üzerine çıktı. Buna karşın çatlakların ortalama uzunluğunun azalması, buzul üzerinde yeni ve güçlü streslerin oluştuğuna işaret ediyor.Tehlike yalnızca yüzeyde değilBenzer bir tehdit, buz rafının su altındaki bölümünde de gözlemleniyor. Başka bir yakın tarihli çalışma, ısınan okyanus sularının Thwaites gibi buz raflarını hızla erittiğini ortaya koydu. Bu değişimlerin yıllar içinde olduğu kadar, saatler ve günler içinde de izlenebildiği belirtiliyor.Araştırmacılar ayrıca, çapı yaklaşık 10 kilometreye ulaşabilen girdapların buzulların altına girerek erimeyi hızlandırdığını tespit etti.Uluslararası ekip, endişe verici bir 'pozitif geri besleme döngüsü' olduğuna da dikkat çekti. Buna göre, buz rafından gelen soğuk su daha sıcak ve tuzlu okyanus suyuyla karışıyor; bu karışım okyanus türbülansını artırıyor ve sonuçta daha fazla buz erimesine yol açıyor.Kaliforniya San Diego Üniversitesi’nden yardımcı doçent Lia Siegelman, ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, 'Bu pozitif geri besleme döngüsü, ısınan bir iklimde daha da güçlenebilir' dedi.Zamana karşı yarışBilim insanları, küresel ısınmanın Thwaites Buzulu üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için zamana karşı yarışıyor. ITGC’nin 2025 tarihli raporuna göre, buzulun geri çekilmesi son 40 yılda ciddi biçimde hız kazandı.Raporda, 'Önümüzdeki birkaç on yıl içinde tam bir çöküş olası görünmese de, bulgularımız buzulún 21’inci ve 22’nci yüzyıllar boyunca daha hızlı ve daha fazla geri çekileceğini gösteriyor' denildi.Araştırmacılar, acil ve kalıcı iklim politikalarının hayata geçirilmemesi durumunda, Doğu Antarktika’daki deniz tabanlı buzulların da benzer biçimde istikrarsız bir geri çekilme sürecine girebileceği uyarısında bulundu.

