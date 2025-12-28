https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/iskandinavyayi-vuran-firtina-can-aldi-isvecte-2-kisi-hayatini-kaybetti-1102301800.html

İskandinavya’yı vuran fırtına can aldı: İsveç’te 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına İsveç’te iki kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Binlerce ev elektriksiz kaldı, uçuşlar ve tren... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

'Johannes' adı verilen şiddetli fırtına İsveç, Norveç ve Finlandiya’da etkili oldu.İsveç'te 2 can kaybıİsveç’te bir kişinin kayak merkezinde üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği, bir diğer kişinin ise saha çalışması sırasında yaşamını yitirdiği aktarıldı. Yetkililer, ülkenin kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş çaplı alarm verildiğini duyurdu.Elektrikler kesildi, ulaşım aksadıFırtına nedeniyle İsveç’te 40 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Tren seferlerinin büyük bölümü iptal edilirken, birçok bölgede yollar ulaşıma kapandı.Norveç’in kuzeyindeki Nordland bölgesinde acil ekiplerin 200’den fazla olaya müdahale ettiği aktarıldı.

