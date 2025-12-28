https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/istanbulda-uyusturucu-sorusturmasinda-2-supheli-gozaltina-alindi-1102297577.html

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Model Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yakalanan rapçi Ege... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-28T11:10+0300

2025-12-28T11:10+0300

2025-12-28T11:23+0300

türki̇ye

uyuşturucu

buse i̇skenderoğlu

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102297828_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_8cf11d9cba7e6f5c5fc508ce773ff6b7.png

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.Rapçi Ege Karataşlı ve modellik yapan Buse İskenderoğlu gözaltındaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve modellik yapan Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Buse İskenderoğlu kimdir?27 Mayıs 1997 yılında Yalova’da doğan Buse İskenderoğlu, henüz 2 yaşında iken ailesi ile birlikte 1999 Marmara Depremi’nin ardından Bursa’ya taşındı. Eğitim hayatını Bursa’da devam ettiren İskenderoğlu, üniversiteyi ise ise Eskişehir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde tamamladı. Genç yaşında modellik kariyerine adım atan Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2016 güzeli seçildi. Miss World yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden ünlü güzel, yarışmanın ardından modellik kariyerini profesyonel olarak sürdürmeye devam etti. 2018 yılında ise Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi adlı programda sunuculuk yaptı.

