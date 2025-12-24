Türkiye
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Saran'ın gözaltına alınma gerekçesinin elde edilen ek deliller olduğu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında elde edilen ek deliller sonucu gözaltına alındığı açıklandı.Saran’ın daha önce soruşturma kapsamında uygulanan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği bir açıklama yapmıştı.Testin yanlış yorumlandığı aktarılan yazılı açıklamada kamuoyunda yeterince bilinmeyen ancak bilimsel olarak açık bir gerçeğe dikkat çekilerek, pozitif çıktığı belirtilen maddenin doğrudan bir uyuşturucu olmadığı, bazı maddelerin metabolizma (yıkım) ürünü olarak ortaya çıkabilen bir metabolit olduğu ifade edildi. Günlük hayatta milyonlarca insanın kullandığı ve büyük bölümü reçetesiz temin edilebilen bazı ilaçların da bu metabolitin tespit edilmesine yol açabileceği vurgulanmıştı.
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

19:45 24.12.2025 (güncellendi: 19:57 24.12.2025)
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Saran'ın gözaltına alınma gerekçesinin elde edilen ek deliller olduğu bildirildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında elde edilen ek deliller sonucu gözaltına alındığı açıklandı.
Saran’ın daha önce soruşturma kapsamında uygulanan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği bir açıklama yapmıştı.
Testin yanlış yorumlandığı aktarılan yazılı açıklamada kamuoyunda yeterince bilinmeyen ancak bilimsel olarak açık bir gerçeğe dikkat çekilerek, pozitif çıktığı belirtilen maddenin doğrudan bir uyuşturucu olmadığı, bazı maddelerin metabolizma (yıkım) ürünü olarak ortaya çıkabilen bir metabolit olduğu ifade edildi. Günlük hayatta milyonlarca insanın kullandığı ve büyük bölümü reçetesiz temin edilebilen bazı ilaçların da bu metabolitin tespit edilmesine yol açabileceği vurgulanmıştı.
