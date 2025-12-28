Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/israilde-gerilim-tirmaniyor-harediler-otoyolu-kapatti-necefte-ben-gvir-taslandi-1102307656.html
İsrail’de gerilim tırmanıyor: Harediler otoyolu kapattı, Necef’te Ben-Gvir taşlandı
İsrail’de gerilim tırmanıyor: Harediler otoyolu kapattı, Necef’te Ben-Gvir taşlandı
Sputnik Türkiye
İsrail’de hem askerlik zorunluluğu tartışmaları hem de Necef bölgesindeki güvenlik operasyonları nedeniyle tansiyon yükseldi. 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T19:48+0300
2025-12-28T19:50+0300
dünya
i̇srail
necef
bnei brak
haberler
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102307499_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_0742e1a0e805f1cd16228c63352fca1a.jpg
Ülkenin merkezinde, Bnei Brak yakınlarında yüzlerce Haredi protestocu, Route 4 otoyolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Protestocular, askerlikten kaçındıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Haredi erkeklerin serbest bırakılmasını talep etti.Polis ile protestocular arasında arbede yaşanırken, İsrail basınına göre en az 3 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, yol kenarına sürüklenen genç bir Haredi’nin polisler tarafından tekme atılarak darbedildiği görüldü. Polis ve Sınır Polisi birlikleri, yoğun saatlerde kapanan yol nedeniyle sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.Eylem, askerlik karşıtı sert çizgisiyle bilinen Kudüs Fraksiyonu adlı grup tarafından çağrıldı. Protestocuların taşıdığı pankartlarda, “Çocuklarımızın ruhları siyasetçilere teslim edilmeyecek” ve “Seküler bir Yahudi olarak yaşamaktansa Haredi olarak ölmek daha iyidir” ifadeleri yer aldı. Polis, gösteriyi yasadışı ilan etti.Necef’te Ben-Gvir’e taşlı protestoÖte yandan İsrail’in güneyindeki Necef bölgesinde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bedevilerin protestosuyla karşılaştı. Tarabin kasabasına polis ve ordu yetkilileri eşliğinde giden Ben-Gvir, bölge sakinleri tarafından taşlandı.İsrail basınına yansıyan haberlere göre, son haftalarda polis baskınlarının arttığı bedevi yerleşimlerine yapılan bu ziyaret, provokatif olarak değerlendirildi. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, 2 kişi gözaltına alındı.Yoğun güvenlik önlemleri altında açıklama yapan Ben-Gvir, “korkmadığını ve bölgeye yeniden gideceğini” söyledi. Bakan, X platformundaki paylaşımında ise, “Necef’te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz” ifadelerini kullandı.Bölgedeki bedeviler, kasaba girişlerine kontrol noktaları kurulmasına ve İsrail’in toplu cezalandırma uygulamalarına tepki gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/suriyede-federasyon-talebiyle-gosteriler-olu-ve-yaralilar-var-1102305497.html
i̇srail
necef
bnei brak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102307499_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_7dd64767ad466d1bf618b36dd57df836.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, necef, bnei brak, haberler, ortadoğu
i̇srail, necef, bnei brak, haberler, ortadoğu

İsrail’de gerilim tırmanıyor: Harediler otoyolu kapattı, Necef’te Ben-Gvir taşlandı

19:48 28.12.2025 (güncellendi: 19:50 28.12.2025)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail'de Haredi protestolarına polis müdahale etti
İsrail'de Haredi protestolarına polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Abone ol
İsrail’de hem askerlik zorunluluğu tartışmaları hem de Necef bölgesindeki güvenlik operasyonları nedeniyle tansiyon yükseldi.
Ülkenin merkezinde, Bnei Brak yakınlarında yüzlerce Haredi protestocu, Route 4 otoyolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Protestocular, askerlikten kaçındıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Haredi erkeklerin serbest bırakılmasını talep etti.
Polis ile protestocular arasında arbede yaşanırken, İsrail basınına göre en az 3 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, yol kenarına sürüklenen genç bir Haredi’nin polisler tarafından tekme atılarak darbedildiği görüldü. Polis ve Sınır Polisi birlikleri, yoğun saatlerde kapanan yol nedeniyle sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Eylem, askerlik karşıtı sert çizgisiyle bilinen Kudüs Fraksiyonu adlı grup tarafından çağrıldı. Protestocuların taşıdığı pankartlarda, “Çocuklarımızın ruhları siyasetçilere teslim edilmeyecek” ve “Seküler bir Yahudi olarak yaşamaktansa Haredi olarak ölmek daha iyidir” ifadeleri yer aldı. Polis, gösteriyi yasadışı ilan etti.

Necef’te Ben-Gvir’e taşlı protesto

Öte yandan İsrail’in güneyindeki Necef bölgesinde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bedevilerin protestosuyla karşılaştı. Tarabin kasabasına polis ve ordu yetkilileri eşliğinde giden Ben-Gvir, bölge sakinleri tarafından taşlandı.
© AA / Mostafa AlkharoufKudüs'te silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralılar var
Kudüs'te silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
Kudüs'te silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralılar var
© AA / Mostafa Alkharouf
İsrail basınına yansıyan haberlere göre, son haftalarda polis baskınlarının arttığı bedevi yerleşimlerine yapılan bu ziyaret, provokatif olarak değerlendirildi. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, 2 kişi gözaltına alındı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında açıklama yapan Ben-Gvir, “korkmadığını ve bölgeye yeniden gideceğini” söyledi. Bakan, X platformundaki paylaşımında ise, “Necef’te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki bedeviler, kasaba girişlerine kontrol noktaları kurulmasına ve İsrail’in toplu cezalandırma uygulamalarına tepki gösteriyor.
Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
DÜNYA
Suriye'de federasyon talebiyle gösteriler: Ölü ve yaralılar var
16:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала