İsrail’de gerilim tırmanıyor: Harediler otoyolu kapattı, Necef’te Ben-Gvir taşlandı

İsrail'de gerilim tırmanıyor: Harediler otoyolu kapattı, Necef'te Ben-Gvir taşlandı

İsrail’de hem askerlik zorunluluğu tartışmaları hem de Necef bölgesindeki güvenlik operasyonları nedeniyle tansiyon yükseldi. 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Ülkenin merkezinde, Bnei Brak yakınlarında yüzlerce Haredi protestocu, Route 4 otoyolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Protestocular, askerlikten kaçındıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Haredi erkeklerin serbest bırakılmasını talep etti.Polis ile protestocular arasında arbede yaşanırken, İsrail basınına göre en az 3 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, yol kenarına sürüklenen genç bir Haredi’nin polisler tarafından tekme atılarak darbedildiği görüldü. Polis ve Sınır Polisi birlikleri, yoğun saatlerde kapanan yol nedeniyle sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.Eylem, askerlik karşıtı sert çizgisiyle bilinen Kudüs Fraksiyonu adlı grup tarafından çağrıldı. Protestocuların taşıdığı pankartlarda, “Çocuklarımızın ruhları siyasetçilere teslim edilmeyecek” ve “Seküler bir Yahudi olarak yaşamaktansa Haredi olarak ölmek daha iyidir” ifadeleri yer aldı. Polis, gösteriyi yasadışı ilan etti.Necef’te Ben-Gvir’e taşlı protestoÖte yandan İsrail’in güneyindeki Necef bölgesinde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bedevilerin protestosuyla karşılaştı. Tarabin kasabasına polis ve ordu yetkilileri eşliğinde giden Ben-Gvir, bölge sakinleri tarafından taşlandı.İsrail basınına yansıyan haberlere göre, son haftalarda polis baskınlarının arttığı bedevi yerleşimlerine yapılan bu ziyaret, provokatif olarak değerlendirildi. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, 2 kişi gözaltına alındı.Yoğun güvenlik önlemleri altında açıklama yapan Ben-Gvir, “korkmadığını ve bölgeye yeniden gideceğini” söyledi. Bakan, X platformundaki paylaşımında ise, “Necef’te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz” ifadelerini kullandı.Bölgedeki bedeviler, kasaba girişlerine kontrol noktaları kurulmasına ve İsrail’in toplu cezalandırma uygulamalarına tepki gösteriyor.

