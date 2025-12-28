https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/esenyurttaki-isci-servisi-kazasi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-5e-cikti-2si-agir-6-kisi-de-yarali-1102294066.html
Esenyurt'taki işçi servisi kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı, 2'si ağır 6 kişi de yaralı
Esenyurt'taki işçi servisi kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı, 2'si ağır 6 kişi de yaralı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralı. 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T09:52+0300
2025-12-28T09:52+0300
2025-12-28T09:53+0300
türki̇ye
esenyurt
kaza
işçi
i̇şçi servisi
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102295450_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8cba24296c3bb8a81ecdfc5ecf8055fa.jpg
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Esenyurt'ta işçi servisi devrildiEsenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, servis midibüsünün Nazım Hikmet Bulvarı'nda yol kenarına devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.Açıklamada, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.Ne olmuştu?Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde seyir halindeki servis midibüsü, yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmişti.Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/mardinde-zincirleme-trafik-kazasi-4-olu-5-yarali-1101725952.html
türki̇ye
esenyurt
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102295450_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f45e7e52019517276844b76156b8e349.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt'taki işçi servisi kazası
esenyurt'taki işçi servisi kazası
Esenyurt'taki işçi servisi kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı, 2'si ağır 6 kişi de yaralı
09:52 28.12.2025 (güncellendi: 09:53 28.12.2025)
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralı.
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.
Esenyurt'ta işçi servisi devrildi
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, servis midibüsünün Nazım Hikmet Bulvarı'nda yol kenarına devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde seyir halindeki servis midibüsü, yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmişti.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.