Esenyurt'taki işçi servisi kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı, 2'si ağır 6 kişi de yaralı

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralı. 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Esenyurt'ta işçi servisi devrildiEsenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, servis midibüsünün Nazım Hikmet Bulvarı'nda yol kenarına devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.Açıklamada, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.Ne olmuştu?Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde seyir halindeki servis midibüsü, yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmişti.Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

