Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/esenyurttaki-isci-servisi-kazasi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-5e-cikti-2si-agir-6-kisi-de-yarali-1102294066.html
Esenyurt'taki işçi servisi kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı, 2'si ağır 6 kişi de yaralı
Esenyurt'taki işçi servisi kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı, 2'si ağır 6 kişi de yaralı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralı. 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T09:52+0300
2025-12-28T09:53+0300
türki̇ye
esenyurt
kaza
işçi
i̇şçi servisi
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102295450_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8cba24296c3bb8a81ecdfc5ecf8055fa.jpg
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Esenyurt'ta işçi servisi devrildiEsenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, servis midibüsünün Nazım Hikmet Bulvarı'nda yol kenarına devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.Açıklamada, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.Ne olmuştu?Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde seyir halindeki servis midibüsü, yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmişti.Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/mardinde-zincirleme-trafik-kazasi-4-olu-5-yarali-1101725952.html
türki̇ye
esenyurt
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102295450_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f45e7e52019517276844b76156b8e349.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
esenyurt'taki işçi servisi kazası
esenyurt'taki işçi servisi kazası

Esenyurt'taki işçi servisi kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı, 2'si ağır 6 kişi de yaralı

09:52 28.12.2025 (güncellendi: 09:53 28.12.2025)
Esenyurt'taki işçi servisi kazası
Esenyurt'taki işçi servisi kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
Abone ol
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralı.
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

Esenyurt'ta işçi servisi devrildi

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, servis midibüsünün Nazım Hikmet Bulvarı'nda yol kenarına devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Ne olmuştu?

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde seyir halindeki servis midibüsü, yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmişti.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.
Mardin trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
TÜRKİYE
Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
11 Aralık, 23:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала