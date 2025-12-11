Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/mardinde-zincirleme-trafik-kazasi-4-olu-5-yarali-1101725952.html
Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T23:33+0300
2025-12-11T23:33+0300
türki̇ye
kaza
kaza sebebi
zincirleme kaza
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
mardin
mardin valiliği
mardin büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101725763_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_adccc4df874935560b72640cac6a2fea.jpg
Yeşilli-Ömerli kara yolu Taşgedik Mahallesi yakınlarında bir otomobil ve iki hafif ticari araç çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle Gülbahar Fidan, Suna Fidan ve Mehmet Nur Fidan olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ramazan Fidan kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Kazada Semire D., Selahattin D., Mehmet F., Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı.Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/katliam-gibi-kaza-tira-carpan-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti-1101535461.html
türki̇ye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101725763_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70c876812af5aef284f49779393280ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi
kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

23:33 11.12.2025
© AA / Halil İbrahim SincarMardin trafik kazası
Mardin trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AA / Halil İbrahim Sincar
Abone ol
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yeşilli-Ömerli kara yolu Taşgedik Mahallesi yakınlarında bir otomobil ve iki hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Gülbahar Fidan, Suna Fidan ve Mehmet Nur Fidan olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ramazan Fidan kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Kazada Semire D., Selahattin D., Mehmet F., Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı.
Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
TÜRKİYE
Katliam gibi kaza: Tıra çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
4 Aralık, 10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала