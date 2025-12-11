https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/mardinde-zincirleme-trafik-kazasi-4-olu-5-yarali-1101725952.html
Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T23:33+0300
2025-12-11T23:33+0300
2025-12-11T23:33+0300
türki̇ye
kaza
kaza sebebi
zincirleme kaza
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
mardin
mardin valiliği
mardin büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101725763_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_adccc4df874935560b72640cac6a2fea.jpg
Yeşilli-Ömerli kara yolu Taşgedik Mahallesi yakınlarında bir otomobil ve iki hafif ticari araç çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle Gülbahar Fidan, Suna Fidan ve Mehmet Nur Fidan olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ramazan Fidan kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Kazada Semire D., Selahattin D., Mehmet F., Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı.Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/katliam-gibi-kaza-tira-carpan-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti-1101535461.html
türki̇ye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101725763_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70c876812af5aef284f49779393280ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi
kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, mardin, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi
Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yeşilli-Ömerli kara yolu Taşgedik Mahallesi yakınlarında bir otomobil ve iki hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Gülbahar Fidan, Suna Fidan ve Mehmet Nur Fidan olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ramazan Fidan kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Kazada Semire D., Selahattin D., Mehmet F., Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı.
Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.