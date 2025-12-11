https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/mardinde-zincirleme-trafik-kazasi-4-olu-5-yarali-1101725952.html

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 11.12.2025

Yeşilli-Ömerli kara yolu Taşgedik Mahallesi yakınlarında bir otomobil ve iki hafif ticari araç çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle Gülbahar Fidan, Suna Fidan ve Mehmet Nur Fidan olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ramazan Fidan kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Kazada Semire D., Selahattin D., Mehmet F., Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı.Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

