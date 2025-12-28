DMM'den 'yolcu uçağının Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği iddiası' ile ilgili açıklama

"Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir. Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür.

Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."