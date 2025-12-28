https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/dmmden-yolcu-ucaginin-libyaya-inis-yapmaktan-vazgectigi-iddiasi-ile-ilgili-aciklama-1102308037.html
DMM'den 'yolcu uçağının Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği iddiası' ile ilgili açıklama
DMM'den 'yolcu uçağının Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği iddiası' ile ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını... 28.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, THY'ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu. DMM'nin açıklamasında 24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferinin, varış meydanındaki rüzgâr koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildiği aktarılırken şu ifadeler kullanıldı:
DMM'den 'yolcu uçağının Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği iddiası' ile ilgili açıklama
20:45 28.12.2025 (güncellendi: 20:52 28.12.2025)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildiren bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
DMM'nin açıklamasında 24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferinin, varış meydanındaki rüzgâr koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirildiği aktarılırken şu ifadeler kullanıldı:
"Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir. Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür.
Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."