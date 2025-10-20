https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bilim-insanlari-duyurdu-cilt-kanseri-riskini-yariya-indiren-vitamin-dogrulandi-1100338563.html
Bilim insanları duyurdu: Cilt kanseri riskini yarıya indiren vitamin doğrulandı
Bilim insanları duyurdu: Cilt kanseri riskini yarıya indiren vitamin doğrulandı
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, yaygın ve reçetesiz satılan B3 vitamini (nikotinamid) kullanımının cilt kanseri riskini azaltabileceğini bildiriyor. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T19:29+0300
2025-10-20T19:29+0300
2025-10-20T19:29+0300
sağlik
amerika birleşik devletleri
vitamin
cilt kanseri
kanser
kanser tedavisi
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099064711_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_8d4948cdba7cc3eed3ad5418deb34b02.jpg
Cilt kanseri, dünya çapında en hızlı yayılan kanser türlerinden biri olarak kabul edilirken, bilim insanlarından umut veren bir çalışma geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan geniş çaplı araştırmaya göre nikotinamid adlı B3 vitamini takviyesi, düzenli kullanıldığında bazal hücreli ve skuamöz hücreli cilt kanseri riskini önemli ölçüde düşürüyor.İlk kez büyük bir grup üzerinde doğrulandı Araştırmada 33 binden fazla hastanın verileri değerlendirildi. Günde iki kez 500 mg nikotinamid kullanan kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin yüzde 14 azaldığı tespit edildi.İlk kez cilt kanseri geçirdikten sonra vitamini kullanmaya başlayan kişilerde risk azalması yüzde 54’e kadar ulaştı. Bu etkinin özellikle skuamöz hücreli kanserde daha belirgin olduğu aktarıldı.Nasıl etki ediyor? Nikotinamid, bağışıklık sistemini baskılamadan cilt hücrelerini UV ışınlarının DNA hasarına karşı koruyor ve hücre onarımını destekliyor. Uzmanlara göre, güneşe maruz kalan bireyler, açık tenliler ve cilt kanseri geçmişi olanlar bu takviyeden en çok fayda görebilir. Araştırmacılar nikotinamidin bronzer veya kozmetik amaçlı kullanılan niasinle karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/cocuklarda-vegan-beslenme-tartismasi-vegan-cocuk-saglikli-buyuyebilir-mi-vitamin-eksikligine-yol-1097703222.html
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099064711_0:0:944:707_1920x0_80_0_0_1283754816e5524be1a14ed263040a04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
amerika birleşik devletleri, vitamin, cilt kanseri, kanser, kanser tedavisi, araştırma
amerika birleşik devletleri, vitamin, cilt kanseri, kanser, kanser tedavisi, araştırma
Bilim insanları duyurdu: Cilt kanseri riskini yarıya indiren vitamin doğrulandı
Uzmanlar, yaygın ve reçetesiz satılan B3 vitamini (nikotinamid) kullanımının cilt kanseri riskini azaltabileceğini bildiriyor.
Cilt kanseri, dünya çapında en hızlı yayılan kanser türlerinden biri olarak kabul edilirken, bilim insanlarından umut veren bir çalışma geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan geniş çaplı araştırmaya göre nikotinamid adlı B3 vitamini takviyesi, düzenli kullanıldığında bazal hücreli ve skuamöz hücreli cilt kanseri riskini önemli ölçüde düşürüyor.
İlk kez büyük bir grup üzerinde doğrulandı
Araştırmada 33 binden fazla hastanın verileri değerlendirildi. Günde iki kez 500 mg nikotinamid kullanan kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin yüzde 14 azaldığı tespit edildi.
İlk kez cilt kanseri geçirdikten sonra vitamini kullanmaya başlayan kişilerde risk azalması yüzde 54’e kadar ulaştı. Bu etkinin özellikle skuamöz hücreli kanserde daha belirgin olduğu aktarıldı.
Nikotinamid, bağışıklık sistemini baskılamadan cilt hücrelerini UV ışınlarının DNA hasarına karşı koruyor ve hücre onarımını destekliyor. Uzmanlara göre, güneşe maruz kalan bireyler, açık tenliler ve cilt kanseri geçmişi olanlar bu takviyeden en çok fayda görebilir. Araştırmacılar nikotinamidin bronzer veya kozmetik amaçlı kullanılan niasinle karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.